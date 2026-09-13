Animaux

La grenouille "citrouille" : l'une des plus petites grenouilles au monde

Cette espèce a évolué pour devenir si petite que ses oreilles ont disparu. Elle se repère en captant les vibrations de son environnement et celles émises par les mâles.

Cette espèce a évolué pour devenir si petite que ses oreilles ont disparu. Elle se repère ...

les plus populaires

voir plus
  • Amazone
  • Animaux
  • Animaux exotiques
  • Grenouilles
  • Amphibiens
  • Amérique du Sud
  • Animaux domestiques
  • Bassin amazonien
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
03:47

Le jaguar, plus gros félin d'Amérique

Animaux
04:02

Amazone : après la saison des pluies, les conditions sont idéales pour la reproduction des poissons

Animaux
03:03

Le tétra vampire, un poisson à la mâchoire impressionnante

Animaux
04:06

Amazonie : capturer un arapaima, le plus gros poisson d'eau douce d'Amérique du Sud

Animaux
03:23

Le aye-aye, un primate unique en son genre

Animaux
03:57

Une mère élan et son petit traversent une rivière agitée de nuit

Animaux
04:00

Malgré leur taille imposante, les éléphants restent la cible des prédateurs

Animaux
10:02

Les lionnes : rapides, agiles, puissantes et patientes

Animaux
03:31

Trouver de la nourriture sans se faire repérer : l'objectif d'un ours pas très discret

Animaux
03:27

Deux mâles kangourous s'affrontent pour la place de dominant

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.