La grenouille "citrouille" : l'une des plus petites grenouilles au monde

Une grenouille « ranitomeya imitator » ne porte qu'un seul têtard sur le dos, une caractéristique liée au rituel de reproduction remarquable de cette espèce amazonienne. Après l’éclosion des têtards, un mâle les transportera les jeunes jusqu'à des broméliacées remplies d'eau, où ils se développeront pour devenir des grenouilles. Les deux parents retournent régulièrement dans cette pouponnière aqueuse afin que la femelle puisse nourrir ses bébés en pleine croissance avec des œufs.