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La marmotte de l'Himalaya, un mammifère vivant dans des terriers en haute altitude

Pour survivre aux rudes conditions de vie, la marmotte peut ralentir considérablement son rythme cardiaque. Lors de la saison des amours, elle tapisse son terrier d'herbes fraîches.

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Elles sortent de leur terrier à la saison de l'abondance, durant laquelle elles se mettent en quête de nourriture mais également d'un partenaire.

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