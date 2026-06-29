Plusieurs tribus de chèvres sauvages vivent dans les montagnes écossaises
Cette espèce communique essentiellement en donnant des coups de tête. Pendant la saison des amours, les mâles suivent les femelles partout, mais ces dernières n'acceptent de se reproduire qu'avec le "meilleur parti" du groupe.
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