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Plusieurs tribus de chèvres sauvages vivent dans les montagnes écossaises

Cette espèce communique essentiellement en donnant des coups de tête. Pendant la saison des amours, les mâles suivent les femelles partout, mais ces dernières n'acceptent de se reproduire qu'avec le "meilleur parti" du groupe.

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Les chèvres grimpent parfois de leur propre chef sur les arganiers pour grignoter leurs fruits pulpeux.
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Depuis quelques années, les chèvres qui grimpent aux arbres attirent de nombreux touristes au Maroc. Le font-elles naturellement, ou sont-elles forcées à le faire ?

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