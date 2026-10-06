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Observer deux caribous se battre l'un contre l'autre

Ils possèdent les bois les plus larges de tous les cervidés et sont capables de se battre jusqu'à la mort pour gagner le droit de s'accoupler. Durant leurs combats, ils doivent rester alertes pour ne pas attirer l'attention des loups et des ours.

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Où sont passés les caribous ?

Durant des millénaires, d’immenses troupeaux ont migré à travers l’Amérique du Nord. Aujourd’hui, ils sont de moins en moins nombreux, et personne ne sait pourquoi.

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