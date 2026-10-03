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Alaska : camper sur le territoire d'un ours pour l'observer de plus près

Ce naturaliste a vu sa tente être renversée par un ours. Installé près d'une rivière, il sait qu'à la tombée de la nuit, il sera susceptible d'en observer.

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