Animaux

Au plus près des ours pour observer leurs techniques de survie

En Alaska, dans la baie du Prince-William, les ours profitent de la ponte des saumons peu avant la saison d'hibernation. C'est le moment parfait pour les observer.

les plus populaires

voir plus
  • Alaska
  • Animaux
  • Ours
  • Techniques de survie
  • Amérique du Nord
  • Mammifères
  • Peuple et culture
  • Sécurité
  • Terre
  • États-Unis

chercher des vidéos

Histoire
01:36

Sur un même territoire, deux mamans ours se font face

Animaux
03:23

Des ours-esprits se retrouvent aux abords d'une rivière pour chasser le saumon

Animaux
02:18

Chez les pandas géants, les petits restent deux ans auprès de leur mère

Animaux
03:45

Virginie : dans les Appalaches, de nombreuses espèces animales vivent à l'abri des regards

Animaux
02:03

La musaraigne : un animal au rythme de vie étrange

Animaux
03:50

Au mois de mai, les ours sortent de leur tanière

Animaux
03:45

Après des mois d'hibernation, les premiers ours bruns mâles sortent de leur tanière

Animaux
03:41

Un ours noir affamé se sert dans une épicerie pour préparer son hibernation

Animaux
04:06

Un ourson grimpe au sommet d'un arbre où se trouvent deux chasseurs

Animaux
03:31

Trouver de la nourriture sans se faire repérer : l'objectif d'un ours pas très discret

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.