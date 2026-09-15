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Les rats font face aux multiples menaces de la ville

Tenaillé par la faim, ce jeune rat doit trouver à manger à l'abri du regard de ses congénères pour ne pas se faire voler son butin. Sur son chemin se dressent de nombreuses menaces.

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