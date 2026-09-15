Les rats font face aux multiples menaces de la ville
Tenaillé par la faim, ce jeune rat doit trouver à manger à l'abri du regard de ses congénères pour ne pas se faire voler son butin. Sur son chemin se dressent de nombreuses menaces.
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New York : pour survivre, les rats des villes mangent tout ce qu'ils trouvent
Il n'est pas rare que ces rongeurs se battent pour de la nourriture. Les individus les plus gros et les plus âgés s'octroient souvent les meilleurs morceaux.