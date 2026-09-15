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La gygis blanche : un oiseau tropical qui peut pondre un œuf tous les dix jours

Cet oiseau ne construit pas de nid : la femelle pond dans le creux des arbres, et les œufs en tombent régulièrement. Pour parer à cela, la femelle pond tous les dix jours, jusqu'à ce qu'un œuf arrive à terme.

Cet oiseau ne construit pas de nid : la femelle pond dans le creux des arbres, ...

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