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Afrique : chez les jacanas, ce sont les pères qui s'occupent des petits

Ce père observe ses petits explorer seuls les marécages et tente de les alerter sur la présence d'un crocodile en criant.

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