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Namibie : les premiers pas d'un jeune babouin tout juste sevré

Ce petit babouin ne supporte mal cette indépendance imposée. Dorénavant, il devra se nourrir seul.

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