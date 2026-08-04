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En migration, les oies des neiges sont des centaines de milliers à faire escale dans le Missouri

Leur migration dans cette région est une aubaine pour les pygargues à tête blanche, qui peuvent chasser à loisir.

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