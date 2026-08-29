Nicaragua : des perruches font leur nid à flanc de volcans
Les ornithologues ne parviennent pas à comprendre ce qui amène ces perruches à élire domicile dans un endroit aussi inhospitalier. Pour leurs petits, le premier envol est crucial : s'ils échouent, ils termineront au fond du cratère...
Une femelle grand éclectus jette un regard curieux à l'appareil photo. Même si en général, ce sont les oiseaux mâles qui arborent les couleurs les plus voyantes, la femelle éclectus se pare d'un plumage rouge cerise et le mâle d'un vert plus discret.
Telles des coups de pinceau, des plumes de couleur vive encadrent l'œil de ce psittacule d'Edwards, un grand consommateur de figues et d'autres fruits, de nectar et à l'occasion d'insectes. Ce résident des forêts vit également confortablement aux côtés de l'Homme en Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée.
L'ara à gorge bleue, une espèce en danger critique d'extinction, dépend fortement d'une seule espèce de palme dans le nord-est de la Bolivie.
Établi sur une vaste aire de répartition, le lori écarlate a réussi à échapper à l'extinction malgré la capture dont il était souvent la cible pour alimenter le marché international des oiseaux domestiques.
Les perroquets gris du Gabon apprennent à parler comme le font les enfants, en utilisant leur langue pour produire des copies précises des mots qu'ils entendent. Des expériences ont montré qu'un gris du Gabon prénommé Alex et célèbre pour son intelligence était capable de saisir le concept de zéro.
Puisqu'il préfère vivre à la lisière de la forêt, le conure de Finsch est l'un des rares animaux à qui profite la déforestation.
Avec leur plumage sombre, les perroquets vasa vivent une vie amoureuse trépidante : les femelles poursuivent et s'accouplent avec plusieurs mâles. Le comportement observé chez ces animaux natifs de Madagascar a pu être développé en réaction à une pénurie alimentaire, car les mâles nourrissent les femelles pendant leur parade nuptiale.
À nos yeux, les perruches érythroptères mâles d'Australie, d'Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée arborent déjà des couleurs fascinantes, mais les femelles pourraient bien percevoir une palette encore plus vibrante. À l'instar de nombreux autres oiseaux, cette espèce est capable de voir la lumière ultraviolette. Certaines plumes de perroquets sont fluorescentes sous ce type de lumière, ce qui suggère que les oiseaux utilisent un spectre complexe de longueurs d'onde lumineuses pour communiquer avec leurs partenaires potentiels.
La perruche turquoisine d'Australie a frôlé l'extinction au 20e siècle mais a depuis fait son grand retour.
Le loriquet de Biak est régulièrement aperçu en compagnie d'autres espèces de perroquets formant des volées tapageuses.
Le cacatoès à tête rouge, ou cacatoès gang-gang, est l'une des 20 espèces de cacatoès, dont la plupart vivent en Australie.
Avec ses joues rosées et son chant mélodieux, la perruche à tête rose est un animal domestique très convoité depuis des centaines d'années, notamment en Europe. Fréquemment capturée dans la nature au Myanmar (ex-Birmanie) ou en Thaïlande, cette espèce est aujourd'hui considérée Quasi menacée par l'Union internationale pour la conservation de la nature.