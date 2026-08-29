Animaux

Nicaragua : des perruches font leur nid à flanc de volcans

Les ornithologues ne parviennent pas à comprendre ce qui amène ces perruches à élire domicile dans un endroit aussi inhospitalier. Pour leurs petits, le premier envol est crucial : s'ils échouent, ils termineront au fond du cratère...

les plus populaires

voir plus
  • Animaux
  • Oiseaux
  • Volcans
  • Amérique du Nord
  • Environnement
  • Géographie
  • Géographie physique
  • Terrain
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
03:04

Un centre élève et secourt des pithécophage des Philippines, un rapace endémique de l'archipel philippin

Animaux
02:59

Chili : les condors des Andes sont les maîtres du ciel

Animaux
03:58

Le calao bicorne : un oiseau à l'allure impressionnante

Animaux
03:03

En migration, les oies des neiges sont des centaines de milliers à faire escale dans le Missouri

Animaux
03:04

Des canetons s'extirpent de leur nid pour la première fois

Animaux
01:48

La chevêche des terriers, petite chouette qui a élu domicile sous terre

Animaux
03:42

L'aigle royal, un des oiseaux les plus rapides de la planète

Animaux
04:03

Sur les côtes galloises, les guillemots doivent faire face aux goélands marins pour nourrir leur famille

Animaux
02:26

La crécerelle : le plus petit faucon d'Amérique est une chasseuse redoutable

Animaux
01:49

Les plongeons imbrins : des oiseaux aquatiques et parents exemplaires

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.