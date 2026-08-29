Nicaragua : des perruches font leur nid à flanc de volcans

À nos yeux, les perruches érythroptères mâles d'Australie, d'Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée arborent déjà des couleurs fascinantes, mais les femelles pourraient bien percevoir une palette encore plus vibrante. À l'instar de nombreux autres oiseaux, cette espèce est capable de voir la lumière ultraviolette. Certaines plumes de perroquets sont fluorescentes sous ce type de lumière, ce qui suggère que les oiseaux utilisent un spectre complexe de longueurs d'onde lumineuses pour communiquer avec leurs partenaires potentiels.

Joël Sartore PHOTOGRAPHIE DE