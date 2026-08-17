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Le calao bicorne : un oiseau à l'allure impressionnante

Le père se charge de nourrir ses petits en régurgitant les fruits stockés à la base de son cou. Mais les fruits ne sont pas toujours suffisants et il doit se mettre à la recherche de viande. Il jette son dévolu sur un bébé chouette.

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Chez les calaos bicornes, l'entraide est la clé de la survie

Tandis que la femelle calao s'est barricadée à l'intérieur du nid pour assurer la protection de son petit, le mâle parcourt les environs à la recherche de nourriture. Images tirées du documentaire "Destination Wild : les secrets de l'Asie".

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