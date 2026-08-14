La vie d'une harde d'éléphants dans les régions tropicales de la Chine
En dépit de son imposante carrure et de sa peau épaisse, l'éléphant reste sensible aux piqûres d'insectes et aux rayons du soleil. Pour se protéger, il s'enduit de sable.
Les éléphants ne dérogent jamais à la protection de leur famille ni de leurs petits et n'hésitent pas à charger lorsqu'ils se sentent menacés. S'ils préfèrent se contenter d'effrayer leurs ennemis, ils peuvent avoir recours au combat en cas de difficulté.
Les éléphants sont des créatures extrêmement sociables qui tissent des liens familiaux très forts. Sur cette photo, une famille profite d'un moment privilégié dans la réserve nationale de Samburu, au Kenya.
Les éléphants prennent régulièrement des bains de boue afin de se rafraîchir et de se débarrasser des parasites. Sur cette photo, une famille s'exécute dans la réserve de Samburu.
Dans la réserve de Samburu, une famille d'éléphants avec ses petits est à la recherche d'eau.
Les jeunes éléphants mâles se battent et se testent en permanence, des capacités précieuses qui leur serviront dans leur vie d'adulte.
Dans la réserve de Samburu, une famille d'éléphants guidée par sa matriarche (prénommée Mistral) traverse la rivière. Une femelle plus jeune du nom de Sydoest campe sur ses positions afin de décourager un mâle qui semble vouloir les suivre.
Des éléphants se prélassent au clair de lune.
Saturn, une mère âgée, s'occupe de ses deux éléphanteaux et de deux orphelins intégrés par son groupe.
Un éléphanteau traverse la rivière Ewaso Ng'iro, protégé par les pattes des membres de sa famille.
Les jeunes éléphants jouent souvent jusqu'à ce qu'ils tombent.
L'accouplement des éléphants peut provoquer un véritable tumulte.
Un éléphant solitaire se découpe sur le ciel du Gabon.