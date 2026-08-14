Animaux

La vie d'une harde d'éléphants dans les régions tropicales de la Chine

En dépit de son imposante carrure et de sa peau épaisse, l'éléphant reste sensible aux piqûres d'insectes et aux rayons du soleil. Pour se protéger, il s'enduit de sable.

les plus populaires

voir plus
  • Animaux
  • Chine
  • Comportement animal
  • Éléphants
  • Asie
  • Mammifères
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
04:05

Le panda géant : le seul ursidé qui n'hiberne pas durant l'hiver

Animaux
02:51

Chine : la mante creobroter gemmatus, un insecte aussi vorace qu'impressionnant

Animaux
01:36

Les requins ont des personnalités uniques

Animaux
02:28

Cette antilope d'Amérique et ses cornes fourchues se préparent au combat

Animaux
02:17

Comment l'Homme a-t-il domestiqué le chat ?

Animaux
02:16

Quelles couleurs les requins distinguent-ils à la surface de l'eau ?

Animaux
03:45

Un requin-tigre à la recherche d'une proie attaque un kayak

Animaux
03:35

Les requins-tigres ont un comportement alimentaire imprévisible

Animaux
03:46

Maui : la violente attaque d'un requin sur un paddle

Animaux
04:02

Le processus d'apprentissage des requins est comparable à celui des chiens

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.