New York : pour survivre, les rats des villes mangent tout ce qu'ils trouvent

AnimauxNew York : pour survivre, les rats des villes mangent tout ce qu'ils trouventIl n'est pas rare que ces rongeurs se battent pour de la nourriture. Les individus les plus gros et les plus âgés s'octroient souvent les meilleurs morceaux.ARTICLES CONNEXESAnimauxOui, les rats sont capables de remonter dans vos toilettesLIREAnimauxSolidarité animale : les rats ne nuisent jamais à leurs semblablesLIRESciencesLes rats ne seraient pas responsables de la peste noireLIREAnimauxCoronavirus : faute de déchets, les rats remontent à la surfaceLIREAnimauxLes rats : nos plus proches voisinsLIREAnimauxRongeursMammifèresLire la suite