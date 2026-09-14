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New York : pour survivre, les rats des villes mangent tout ce qu'ils trouvent

Il n'est pas rare que ces rongeurs se battent pour de la nourriture. Les individus les plus gros et les plus âgés s'octroient souvent les meilleurs morceaux.

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