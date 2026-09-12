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Les poissons-lunes, proies favorites des lions de mer

Le poisson-lune ne dispose que de peu de moyens de défense ; il est rare qu'il atteigne l'âge adulte.

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