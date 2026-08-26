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Pour les otaries, les côtes péruviennes sont les eaux les plus riches du monde

Les mères et les bébés otaries doivent apprendre à se reconnaître mutuellement grâce à leur cri et à leur odeur. Lorsque les mères partent chasser, leurs petits se retrouvent à la merci des mâles dominants.

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