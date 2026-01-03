En Caroline du Nord, le compte à rebours commence avant le passage de l'ouragan Dorian
Les pêcheurs savent que les dégâts seront conséquents et écoulent la marchandise qu'ils peuvent avant que la zone ne se retrouve submergée.
