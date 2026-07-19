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Pompéi : la retranscription des premières minutes de l'éruption du Vésuve

Le caractère soudain de l'éruption et des premières secousses empêchèrent les habitants de fuir. Ils se retrouvèrent pris au piège dans la cité.

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