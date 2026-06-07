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Une mission confidentielle menée par la CIA à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan

Les agents de la CIA menèrent cette opération de nuit afin de capturer des cibles se trouvant du côté pakistanais de la frontière. Pendant leur trajet en voiture, ils redoutèrent un guet-apens.

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