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CIA : gagner la confiance d'un terroriste pour en faire un espion

Certains informateurs sont des terroristes recrutés par la CIA. Ils offrent de précieuses informations logistiques qui permettent à l'armée de prévenir des attaques.

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Des femmes bannies de la plupart des espaces publics, des citoyens afghans expulsés des pays voisins et des groupes ethniques marginalisés qui font face aux persécutions.

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