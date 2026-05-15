CIA : gagner la confiance d'un terroriste pour en faire un espion
Certains informateurs sont des terroristes recrutés par la CIA. Ils offrent de précieuses informations logistiques qui permettent à l'armée de prévenir des attaques.
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