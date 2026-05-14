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Lors d'une opération, les services secrets capturent le jeune esclave sexuel d'un taliban

Appelés "Bacha bazi", ces jeunes garçons sont forcés de divertir les chefs talibans en se soumettant à des pratiques sexuelles. La CIA voit dans leur proximité avec leur truand un moyen d'obtenir des informations confidentielles.

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