Lors d'une opération, les services secrets capturent le jeune esclave sexuel d'un taliban
Appelés "Bacha bazi", ces jeunes garçons sont forcés de divertir les chefs talibans en se soumettant à des pratiques sexuelles. La CIA voit dans leur proximité avec leur truand un moyen d'obtenir des informations confidentielles.
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