Comment les agents du service des douanes repèrent-ils les individus suspects ?
À l'affût des contrebandiers, ces agents contrôlent un homme seul en transit lors d'un contrôle de routine. Il détient plusieurs échantillons de stupéfiants dans ses bagages.
