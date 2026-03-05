Douanes : une macabre découverte dans des colis suspects
Durant la période d'Halloween, il n'est pas rare que les douaniers aient à analyser des colis liés à l'imaginaire des morts. Mais ces douaniers font une macabre découverte...
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Le mystère des journaux intimes nazis découverts par les douanes américaines
Ces écrits ont été subtilisés lors du Procès de Nuremberg et introduits « clandestinement » aux États-Unis...
chercher des vidéos
Télévision et vidéo
02:05
Comment les agents du service des douanes repèrent-ils les individus suspects ?
Télévision et vidéo
04:11
Une correspondance ADN a permis de retrouver les parents d'une victime anonyme
Télévision et vidéo
04:02
Qui était l'inconnu du wagon réfrigérant retrouvé mort dans les années 1960 ?
Télévision et vidéo
04:15
Dans l'Arizona, les recherches pour trouver l'identité d'une femme assassinée sont relancées
Télévision et vidéo
04:13
Exploiter des données ADN endommagées pour identifier une victime de meurtre anonyme
Télévision et vidéo
04:09
"L'abattage de porcs" : une escroquerie en ligne mêlant trading et kidnapping
Télévision et vidéo
04:12
Sur fond d'addiction, le fils d'une famille native américaine fugue d'un centre résidentiel
Télévision et vidéo
04:19