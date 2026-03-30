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À l'aéroport d'Atlanta, les agents sont sur le qui vive pour intercepter toute marchandise suspecte

Dans le hall de l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta, le plus fréquenté au monde, les agents cynophiles doivent redoubler de vigilance et de réactivité pour appréhender tout bagage contenant des marchandises illégales.

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