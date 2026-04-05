Dans un aéroport, la brigade cynophile est appelée pour vérifier une cargaison suspecte
Dans un contexte de recrudescence de la consommation de drogues puissantes, les agents des douanes redoublent de vigilance. Cette palette contenant en apparence des rouleaux de caoutchouc renfermait des pains de fentanyl.
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