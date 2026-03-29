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Les douanes de l'aéroport JFK de New York mettent la main sur un colis contenant une étrange substance

Le colis qui semblait contenir des vêtements renfermait également une plaquette d'une pâte suspecte, qui s'est avérée être un puissant opioïde.

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