Les douanes de l'aéroport JFK de New York mettent la main sur un colis contenant une étrange substance
Le colis qui semblait contenir des vêtements renfermait également une plaquette d'une pâte suspecte, qui s'est avérée être un puissant opioïde.
chercher des vidéos
Télévision et vidéo
02:05
Comment les agents du service des douanes repèrent-ils les individus suspects ?
Télévision et vidéo
04:15
Dans l'Arizona, les recherches pour trouver l'identité d'une femme assassinée sont relancées
Télévision et vidéo
04:11
Une correspondance ADN a permis de retrouver les parents d'une victime anonyme
Télévision et vidéo
04:02