Les surprenantes découvertes lors de l'analyse de colis à l'aéroport JFK
Les agents de sécurité passent systématiquement les colis aux scanners pour vérifier qu'aucune marchandise illégale n'entre sur le territoire américain. Dans un des colis, ils découvrent une arme à feu...
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