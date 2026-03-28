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Les surprenantes découvertes lors de l'analyse de colis à l'aéroport JFK

Les agents de sécurité passent systématiquement les colis aux scanners pour vérifier qu'aucune marchandise illégale n'entre sur le territoire américain. Dans un des colis, ils découvrent une arme à feu...

Tous les contrôles n'impliquaient pas nécessairement la police. À l'est de la Turquie, des milices kurdes ...
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