Travailler pour la CIA demande de mener une double-vie en toute circonstance
Faire carrière à la CIA demande aux agents de faire une croix sur certains aspects de leur vie personnelle. Nombreux d'entre aux sont fiers de faire ces sacrifices pour avoir l'opportunité de défendre leur pays.
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