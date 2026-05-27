Après 2001, le Pakistan a été un refuge pour les talibans
Après la chute des talibans en 2001, la plupart des chefs ont fui l'Afghanistan. C'est en 2006 qu'ils refirent surface en visant les forces américaines et afghanes et en terrorisant les civils.
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