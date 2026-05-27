Télévision et vidéo

Après 2001, le Pakistan a été un refuge pour les talibans

Après la chute des talibans en 2001, la plupart des chefs ont fui l'Afghanistan. C'est en 2006 qu'ils refirent surface en visant les forces américaines et afghanes et en terrorisant les civils.

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Histoire03:26

Pakistan : lors des opération américaines, la CIA avait des accès spéciaux aux aéroports

La CIA mit en place cette porte d'accès confidentielle afin d'exfiltrer leurs collaborateurs et informateurs, qui durent fuir le pays à la hâte.

  • Pakistan
  • Régions frontalières
  • Terrorisme
  • Télévision et vidéo
  • Asie
  • Environnement
  • Géographie
  • Géographie humaine
  • Géographie politique
  • Histoire
  • Terre
  • Violence

chercher des vidéos

Télévision et vidéo
04:40

CIA : gagner la confiance d'un terroriste pour en faire un espion

Télévision et vidéo
02:31

Guantánamo, la prison des terroristes présumés

Télévision et vidéo
02:40

Afghanistan : quand la CIA préparait l'assaut contre un terroriste caché dans une mosquée

Télévision et vidéo
02:29

Travailler pour la CIA demande de mener une double-vie en toute circonstance

Histoire
04:20

Mission : traquer Ben Laden sans froisser la population locale

Histoire
03:26

Pakistan : lors des opération américaines, la CIA avait des accès spéciaux aux aéroports

Télévision et vidéo
02:47

Lors d'une opération, les services secrets capturent le jeune esclave sexuel d'un taliban

Histoire
03:39

Qu'est-ce qui a poussé ce terroriste d'Al-Qaïda à vouloir travailler avec la CIA ?

Histoire
04:26

Lors de l'assaut de la CIA contre Ben Laden, la tension était à son comble

Histoire
04:23

Après avoir été enlevée, cette agent de la CIA a protégé les documents qu'elle avait sur elle

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.