Afghanistan : quand la CIA préparait l'assaut contre un terroriste caché dans une mosquée
Pour planifier cette opération délicate, la CIA a été aidée par des locaux. Les équipes d'interventions encerclèrent le bâtiment afin d'appréhender le suspect sans violer le droit international.
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