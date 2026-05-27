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Afghanistan : quand la CIA préparait l'assaut contre un terroriste caché dans une mosquée

Pour planifier cette opération délicate, la CIA a été aidée par des locaux. Les équipes d'interventions encerclèrent le bâtiment afin d'appréhender le suspect sans violer le droit international.

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