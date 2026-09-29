L'Église de l'Unification, autrement appelée « Secte Moon » organisait des mariages de masse
Sun Myung Moon, le leader de cette secte, répandit l'idée selon laquelle le plan originel de Dieu avait été dévoyé par la chute d'Adam et Eve. Les couples créés par ses soins permettaient selon lui de satisfaire la volonté divine.
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Histoire03:52
Un miracle attribue l'apparition mystique d'une source d'eau à Alexandre le Grand
Après qu'il eut ordonné la restauration du temple de Didymes, la source d'eau jusque-là tarie a miraculeusement jailli de nouveau.