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L'Église de l'Unification, autrement appelée « Secte Moon » organisait des mariages de masse

Sun Myung Moon, le leader de cette secte, répandit l'idée selon laquelle le plan originel de Dieu avait été dévoyé par la chute d'Adam et Eve. Les couples créés par ses soins permettaient selon lui de satisfaire la volonté divine.

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