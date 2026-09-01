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Le Tyrol du Sud, un carrefour entre l'Europe germanophone et l'Italie

Ces influences se ressentent notamment dans la culture culinaire de cette région montagneuse du nord de l'Italie, voisine de l'Autriche.

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