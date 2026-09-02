Le chef Franz Mulser prépare des recettes familiales du nord de l'Italie

Le Jengish Chokusu (également connu sous le nom de pic de la victoire ou Peak Pobeda, 7349 m) est le plus haut sommet du Kirghizistan. C'est l'un des pics les plus dangereux à escalader. Depuis la première ascension en 1956, seuls 400 grimpeurs sont parvenus jusqu'au sommet, et 100 sont morts en essayant. La nuit où cette photo a été prise, une vingtaine de grimpeurs se sont frayé un chemin à travers la montagne après avoir perdu l'un des leurs près du sommet.