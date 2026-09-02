Le chef Franz Mulser prépare des recettes familiales du nord de l'Italie
Ce chef compose des recettes aux influences austro-italiennes, héritées de la dualité identitaire de ses ancêtres.
Sentier des étoiles du Cervin.
Escalade de l'Aiguille de Bionnassay, un sommet du massif du Mont-Blanc culminant à 4 052 mètres.
Au sommet du mont Gordon, un groupe de jeunes alpinistes se dirigent vers une piscine d'eau d'un bleu presque irréel.
Un magnifique halo de lumière se forme lors d'une éclipse lunaire totale à 4 205 mètres d'altitude, au sommet du Mauna Kea, un volcan situé sur l'île d'Hawaï.
Nous nous dirigions vers le sommet du Mount Arrowsmith, au Canada. La visibilité était mauvaise mais les conditions d'enneigement étaient parfaites.
Le Jengish Chokusu (également connu sous le nom de pic de la victoire ou Peak Pobeda, 7349 m) est le plus haut sommet du Kirghizistan. C'est l'un des pics les plus dangereux à escalader. Depuis la première ascension en 1956, seuls 400 grimpeurs sont parvenus jusqu'au sommet, et 100 sont morts en essayant. La nuit où cette photo a été prise, une vingtaine de grimpeurs se sont frayé un chemin à travers la montagne après avoir perdu l'un des leurs près du sommet.
J'ai atteint le sommet du mont Huayna Potosi, en Bolivie, et j'ai été surpris de voir un chien traîner seul dans l'immensité enneigée. C'était un incroyable grimpeur !
J'explorais la chaîne montagneuse sauvage et reculée du Caucase en Géorgie, avec un groupe de grimpeurs. Anne Wangler est déjà au sommet et y attendait ses amis.
Sublime lever de soleil au sommet du Ha Ling Peak, au Canada. Il a fallu à la photographe Marta Kulesza plus de deux heures de randonnée dans l'obscurité et le froid glacial pour atteindre le sommet.
Le camping dans les hauteurs montagneuses est à la fois froid, désagréable et magnifique. "J'ai pris cette photo près du sommet de la Winchester Mountain" précise le photographe Jacob Moon.
"J'ai pris cette photo au petit matin, en décembre 2015, au sommet du Trappers Peak, qui culmine à 1 818 m."
"Quand nous sommes montés dans les montagnes ce soir-là avec des astronomes, ils nous ont raconté tout ce qu'ils savaient sur chacun des sommets de la région. L'Aletschhorn, qui culmine à 4 193 m, était l'un d'entre eux."
Will Gadd escalade un mur de glace près du sommet du Kilimandjaro.
Descente du sommet Raceka, dans le parc national d'Ala Archa, au Kirghizistan.
L' Arrête des Cosmiques est une ascension spectaculaire qui commence et se termine à l'Aiguille du Midi. C'est certainement l'une des courses les plus célèbres de la vallée de Chamonix
Photo prise à environ 8800m d'altitude, au sommet du mont Everest.
Le Cervin se pare de lumière à l'occasion du 150e anniversaire de la première ascension.
Au début de l'hiver dans le nord de la Norvège, Johan Engebratt atteint l'un des plus hauts points après des heures d'escalade.
Le North Arapahoe Peak est le point culminant des montagnes rocheuses, à 4 115 m d'altitude.
"J'explorais la chaîne de montagnes sauvage et reculée de Caucase. Ici vous pouvez voir Jochen Reiser sur les derniers mètres le séparant du sommet."
Un grimpeur au sommet du mont Armstrong, la 22e plus haute montagne des Adirondacks.
Deux alpinistes sur une crête glacée au sommet du Mont Blanc.