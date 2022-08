En Polynésie, le tatouage est un art profondément symbolique

S’il est acceptable, en tant que voyageur.se, de s’inspirer de quelque chose, il est préférable d’avoir un lien avec le motif choisi : après tout, vous vivrez avec ce dernier toute votre vie. Le tatouage doit donc être une représentation de votre parcours et de vos réalisations.

« Chaque tatouage que j’ai m’a pris trois ans, du moment où j’ai commencé à y penser, au temps qu’il a fallu pour trouver le bon artiste, jusqu’à la discussion avec cet artiste sur le symbolisme qui se cache derrière », explique Tahiarii Yoram Pariente, conseiller culturel polynésien et conservateur établi à Raʻiātea. « La douleur et le symbolisme dans l’acte du tatouage sont très internes, et ce que vous voyez n’est pas nécessairement ce que vous obtenez. Les gens ne comprennent pas automatiquement votre histoire juste en regardant votre tatouage. Ce n’est que la couverture extérieure du livre qui constitue la personne dans son ensemble. »

RESPECTER ET DIFFUSER UNE CULTURE

Selon Samuela, lorsque les intéressé.e.s comprennent qu’il y a toujours une signification et une histoire derrière chaque tatouage polynésien, ils passent plus de temps à réfléchir à ce qu’ils souhaitent et à la façon dont ils désirent commémorer leur parcours. « Les tatouages font partie de notre vie. C’est une culture, et non une mode. J’ai toujours été intéressé par l’idée de partager l’art traditionnel du tatau avec d’autres personnes. »

Comme pour beaucoup d’autres choses qu’il est nécessaire de prendre en compte lorsque l’on visite une destination, il s’agit finalement de respecter les souhaits des populations natives. Un bon nombre de ces cultures sont vivantes et florissantes. Si, selon leurs membres, certains éléments de leur art ne doivent pas être touchés, alors il faut savoir respecter leur volonté.

« Les gens ne réalisent pas que la principale différence entre le tatouage traditionnel et le tatouage moderne est que, dans les cultures traditionnelles, il s’agissait d’une marque de conformité à ses normes culturelles », explique Allen. « C'est très différent de la culture occidentale où, en général, le tatouage sert à se démarquer. »

Si les tatoueur.se.s conseillent de prendre le temps et de réfléchir à la manière dont on souhaite commémorer son histoire personnelle, ils encouragent tout de même les voyageur.se.s à ne pas se désintéresser de leur art. Tata souligne le caractère positif du fait d’être curieux et sensible aux origines traditionnelles du tatau : « Ne craignez pas les tatouages. Pour moi, c’est un honneur de partager ma culture avec d’autres, et je le fais d’une façon qui permet de diffuser ma culture à travers le monde ».

Dans le studio de Samuela, où je me fais tatouer, un gecko court le long du mur et un cheval curieux passe la tête par la fenêtre ouverte. Je regarde le symbole frais sur ma jambe. Pour un inconnu, ce symbole pourrait simplement passer pour un joli dessin. Pour moi, cependant, il raconte une histoire importante dans ma vie : mon lien avec l’eau et les voyages, ainsi que mon travail d’écrivaine qui partage les histoires des personnes et des lieux que je découvre.

La culture polynésienne et sa place dans l’histoire que racontent vos tatouages, devient une partie de vous. « Nous naissons nu et sans rien. Au cours de notre vie, nous accumulons des souvenirs, et enfin, lorsque nous mourons, nous nous libérons de tout », affirme Pariente. « La seule chose que nous acquérons au cours de notre vie et qui nous accompagne après notre mort, ce sont nos tatouages. »

« Ce que l'on voit sur la peau n’est qu’un résultat du tatouage ; ce que nous fabriquons, c’est la peau. Nous gravons l’histoire de notre vie dans notre peau », poursuit Pariente. « C’est un petit morceau d’éternité. »