L'Australie rend le contrôle de nombreuses terres à ses peuples natifs

Le parc marin de Maiyalam, par exemple, est connu pour ses Horizontal Falls, un phénomène naturel qui se produit lorsqu’une forte marée pousse l’eau à travers deux falaises étroites de la chaîne McLarty, provoquant une cascade d’eau pouvant atteindre les 4 mètres de haut.

Aujourd’hui, de puissants bateaux de tourisme traversent ces ouvertures, mais les peuples natifs naviguaient autrefois dans les eaux dangereuses de cette région à bord de leurs radeaux gaalwa en bois. Cela nécessitait une expertise dans la prévision des marées, un savoir qui a été transmis de génération en génération, en partie grâce à la coutume des chants et des danses Ilma.

Les nouveaux parcs marins peuvent permettre de protéger ces traditions, selon Kevin George, président de la Bardi Jawi Niimidiman Aboriginal Corporation, qui représente deux des peuples natifs de la région. « Ça nous aide, en tant que propriétaires traditionnels, à poursuivre notre vie selon nos coutumes, et à prendre soin des ressources et de l’environnement qui ont pris soin de nous. »

DÉCOUVRIR L'HISTOIRE NATIVE DU CAP YORK

Dans le nord du Queensland, d’autres communautés natives célèbrent le retour du contrôle de ces terres dont elles avaient longtemps été les gardiennes. Immense étendue de nature sauvage, la péninsule du cap York est recouverte de forêt tropicale, de pics, de vallées et de magnifiques plages.

Depuis des millénaires, la région abrite les peuples natifs d’Australie : aussi bien les Aborigènes que les habitants des îles du détroit de Torrès, un archipel situé au nord du cap York. Il s’agit du seul endroit du pays où ces groupes vivent côte à côte.

Près de 430 kilomètres carrés du cap York leur ont été restitués en pleine propriété ; les peuples natifs de la région en sont donc propriétaires à 100 %. En outre, 3 188 kilomètres carrés de terres composent désormais le parc national d’Apudthama et le parc national des îles Yamarrinh Wachangan, tous deux cogérés par les populations natives et l’État. Tous les parcs nationaux du cap York sont désormais sous contrôle conjoint, 42 998 kilomètres carrés de la péninsule ayant été rendus à leurs propriétaires traditionnels au cours des trente dernières années.

Selon Reginald Williams, un ancien de la tribu Yadhaigana de la région, les cinq peuples natifs du cap York en bénéficient grandement. Ce contrôle accru de la péninsule réduit le risque de dégâts environnementaux dus à l’augmentation de l’exploitation minière, permet aux communautés de clôturer les zones sacrées et de pratiquer d’anciennes méthodes de protection des espèces menacées. De même, les populations natives peuvent y pratiquer leurs traditions culturelles, telles que les cérémonies d’initiation et l’apprentissage de la chasse, de la cueillette et de la cuisine aux plus jeunes.

Outre la mise en valeur de la biodiversité et des animaux sauvages rares qui vivent dans les parcs, tels que le marsupial couscous, la tortue à ventre rouge et le casoar à casque, les groupes natifs prévoient désormais de nouvelles visites du cap York qui permettront de faire découvrir certaines de leurs coutumes. « Nous pensons que les touristes devraient visiter le cap York pour témoigner directement de la singularité de notre situation, dans laquelle deux peuples culturels différents [les aborigènes et les insulaires du détroit de Torrès] vivent ensemble dans une même région », affirme Williams.

Motivée par ces avancées, la société de voyage native Strait Experience lancera bientôt The Strait in a Day, un circuit qui conduira les voyageurs et voyageuses de Cairns aux îles du détroit de Torrès. « La plupart des touristes qui se rendent dans le nord du Queensland se contentent de visiter la Grande Barrière de Corail et la forêt tropicale de Daintree et ne s’intéressent pas à la culture native de cette région, et nous voulons changer cela », explique Fraser Nai, cofondateur de l’entreprise.

« Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que nous, les propriétaires traditionnels, ayons le sentiment de récupérer pleinement nos terres », poursuit Williams. « Mais nous nous rapprochons de plus en plus, et ça fait plaisir. »

