Les îles Keys de Floride : le paradis des plongeurs et des randonneurs

Le centre d’accueil des visiteurs de Key Largo constitue un bon point de départ : y sont présentées de récentes observations faites sur la vie sauvage ainsi que des expositions sur l’environnement et l’histoire du parc. Les voyageurs peuvent y réserver des excursions de snorkeling et de plongée sous-marine, des virées en bateau à fond de verre, ou encore louer des kayaks. Pour observer la région sous un autre angle, les touristes peuvent également s’aventurer sur des sentiers comme le Wild Tamarind Trail, un chemin forestier de 0,6 km de long composé d’acajous, de gumbo-limbos, d’arbres empoisonnés et de tamariniers. (Astuce : plus vous vous enfoncerez dans le parc, moins il y aura de foule.)

PRATIQUER UN TOURISME RESPONSABLE

Si vous souhaitez réserver une excursion de plongée, préférez les guides disposant de la certification Blue Star. Le programme Blue Star, mis en place par le sanctuaire marin national des Keys, certifie les guides les plus responsables et dédiés à l’apprentissage. À Key Largo, le centre de plongée Rainbow Reef dispose d’un personnel compétent et constitue un excellent point de départ, en particulier pour les novices en plongée.

(À lire : Quand les voyageurs participent à la replantation de coraux)

Les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur l’état critique des récifs coralliens grâce à la Coral Restoration Foundation (CRF), l’organisation de restauration des écosystèmes marins la plus importante du monde. Depuis 2007, la CRF a planté plus de 170 000 coraux (principalement du corail corne d’élan et du corail corne de cerf, tous deux en voie de disparition) sur le récif de Floride. Le centre d’accueil de Key Largo constitue une mine d’or d’informations et, s’il est prévenu à l’avance, peut même programmer des présentations. Les plongeurs et adeptes du snorkeling peuvent aider à la restauration des récifs le temps d’une journée en s’occupant des coraux cultivés dans l’une des pépinières du CRF.