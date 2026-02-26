Le Rwanda, une destination inoubliable
Si le Rwanda fait à peu près la même taille que la Bretagne, il abrite des forêts tropicales, des volcans, a une histoire extraordinaire et une faune tout aussi exceptionnelle.
Ce qui vous attend au Rwanda : treks à la rencontre de gorilles, lacs paisibles, parcs nationaux, safaris, et bien plus encore.
Depuis longtemps, le continent africain et ses forêts tropicales dans lesquelles les singes se déplacent avec grâce d'arbre en arbre et ses safaris fascinants à travers les savanes ensoleillées captivent les voyageurs.
D'une superficie équivalente à celle de la Bretagne, le Rwanda abrite des paysages majestueux et bénéficie d'un climat agréable à travers ses cinq charmantes provinces. Le pays raconte également une histoire fascinante, de sa renaissance après un terrible génocide à sa position actuelle de leader en matière de conservation de la faune sauvage.
LA PROVINCE DE KIGALI
Dans les rues sinueuses de Kigali, la capitale du pays située dans la province à laquelle elle a donné son nom, il est facile de comprendre pourquoi le Rwanda est surnommé « le pays aux mille collines ».
Kigali est la capitale du Rwanda et la plus grande ville du pays.
Montez sur les terrasses en hauteur de Kivu Noir pour observer les terrains vallonnés en dégustant une tasse de café savoureux produit localement. Le Radisson Blu et le Kigali Serena vous proposeront tous deux des chambres confortables avec des vues magnifiques et, la province étant située dans le centre du pays, ces hôtels sont des points de chute parfaits pour découvrir d'autres régions du pays.
Contemplez la végétation urbaine luxuriante au Nyandungu Eco Park, l'un des nombreux lieux qui donnent à voir l'engagement du Rwanda en termes de conservation. Dégustez des spécialités locales au restaurant sur place, perdez-vous dans les sentiers bordés de bambous, imprégnez-vous de l'atmosphère du lieu en faisant une balade à vélo ou asseyez-vous et admirez la flore colorée qui agit comme un système de filtration pour les zones humides urbaines.
Si vous souhaitez un aperçu de la vie urbaine, allez à Kirimonko Market. Les stands animés, attirant l'intérêt de nombreux acheteurs, sont remplis de marchandises variées en provenance de toute l'Afrique : légumes, fruits, produits artisanaux, tapisseries, et bien d'autres.
Un voyage au Rwanda ne peut pas se terminer sans un arrêt au Mémorial du génocide de Kigali. Les visiteurs doivent être conscients des thèmes difficiles et explicites abordés dans ce monument de la mémoire du massacre de 1994 qui a coûté la vie à plus de 800 000 Rwandais. Il est conseillé de prendre un peu de temps après coup pour s'en remettre. La visite du musée, pendant laquelle un audio-guide vous apporte des explications détaillées sur les arrêts numérotés tout au long du parcours, commence par des jardins très élaborés.
Le design de ces espaces, symboles des luttes et de la renaissance du Rwanda, abrite les dépouilles de 250 000 personnes.
Il est difficile de se préparer pleinement à l'effet viscéral que peuvent avoir les expositions très émouvantes. Les récits sur le génocide rwandais, d'une brutalité inconcevable qui a fait disparaître presque 20 % de la population en 100 jours seulement, soit plus de six personnes tuées chaque minute, sont un témoignage difficile mais nécessaire. Le mémorial donne une vision du passé, autant qu'une leçon précieuse pour savoir reconnaître les signaux d'alerte afin qu'un tel drame ne puisse plus se reproduire.
LA PROVINCE DU NORD : LE PARC NATIONAL DES VOLCANS, MUSANZE
Au Nord du pays, les reliefs vallonés se transforment en pics qui forment le parc national des volcans. Cette région abrite le fameux gorille des montagnes : c'est là que Dian Fossey, célèbre primatologue et autrice de Gorilles dans la brume, a autrefois mené ses recherches.
Un gorille de montagne (Gorilla beringei) mâle à dos argenté menacé d'extinction.
Le Rwanda prend la protection des gorilles très au sérieux, avec des événements comme Kwita Izina, organisé chaque année dans le pays. Pendant cette cérémonie, les gorilles nés au cours de l'année écoulée se voient officiellement attribuer un nom par une assemblée de scientifiques internationaux de renom, d'artistes, de docteurs, d'athlètes et de célébrités. Non loin de là, au Ellen DeGeneres Campus, au sein du Dian Fossey Gorilla Fund, vous pouvez en apprendre plus sur ces créatures fascinantes, les efforts mis en œuvre pour les protéger et l'histoire inspirante de Dian Fossey.
Des gorilla treks sont également proposés. Ces visites guidées, dont les bénéfices sont utilisés pour la conservation et sont reversés à des communautés locales, sont organisées pour tous les niveaux : allant de la simple promenade dans les bois à des ascensions éprouvantes. Les randonnées à travers un paysage volcanique vous permettront d'observer des gorilles dans leur habitat naturel.
Détendez-vous dans les quartiers paisibles, les saunas charmants et le cadre verdoyant du Five Volcanoes Boutique Hotel ou laissez-vous tenter par les logements proposés par Red Rocks Rwanda à Musanze. Ces deux lieux vous permettront de passer votre journée avec les singes et Red Rocks Rwanda comprend une opportunité d'immersion culturelle supplémentaire. Essayez-vous à un cours de tressage de paniers, dansez au son des tambours ou participez au brassage d'une bière de banane, spécialité locale populaire.
LA PROVINCE DE L'OUEST : LE PARC NATIONAL DE GISHWATI-MUKURA, LAC KIVU
À l'Ouest, les collines laissent place au splendide lac Kivu, qui figure parmi les Grands Lacs. Il est connu pour sa surface miroitante qui se fond harmonieusement avec le ciel, laissant planer le doute sur la frontière entre l'un et l'autre. Vous ne trouverez pas meilleur moyen pour vous plonger dans ce spectacle irréel que de louer un kayak et d'assister à un coucher de soleil flamboyant. Les hôtels Lake Kivu Serena, Cleo Lake Kivu et le Mantis Kivu Marina Bay proposent tous trois la location de kayaks.
Le lac Kivu, qui figure parmi les Grands Lacs, est le lieu idéal pour se détendre et se reposer.
La région du lac Kivu est une importante zone de production de café, notamment grâce à son altitude relativement élevée, son climat tropical et son sol volcanique riche. Les passionnés de café auront plaisir à visiter Kigufi Coffee, où ils pourront découvrir le processus complet de culture du café, de la plantation à la récolte, tout en dégustant des tasses de café frais et savoureux.
Le gorille est loin d'être la seule espèce simienne que vous pourrez observer au Rwanda. Les forêts du Gishwati Mukura National Park sont le lieu idéal pour apercevoir des chimpanzés se balancer d'arbre en arbre. Les excursions d'une journée, dont le départ se fait généralement tôt le matin, peuvent durer jusqu'à la tombée de la nuit alors prévoyez une tenue adaptée. Pendant votre excursion, restez attentif aux singes dorés insouciants qui ont élu domicile dans la région.
LA PROVINCE DU SUD : PARC NATIONAL NYUNGWE, NYANZA
La latitude du Rwanda en fait le territoire parfait pour les forêts tropicales. Allez vers le Sud si vous souhaitez être entouré par les sons de la nature dans les canopées luxuriantes du parc national Nyungwe. La jungle, qui abrite les cours supérieurs du Nil, a de nombreuses options pour vous permettre de vous imprégner de son aura verdoyante.
Le Waterfall Trail dans la forêt du parc national de Nyungwe au Rwanda.
Des touristes à la recherche de chimpanzés dans le parc national Nyungwe au Rwanda.
Pour un pic d'adrénaline, envolez-vous dans les canopées à une vitesse incroyable grâce aux tyroliennes ou allez marcher sur les hauteurs où le mouvement des groupes de colobes noir et blanc fait souvent bruire les branches. Si voir des primates vous donne envie d'explorer la forêt à leur façon, essayez-vous au Gisakura Rope Course où plusieurs obstacles feront ressortir le singe qui est en vous.
À Nyanza, le musée du Palais royal Rukari offre d'autres perspectives intéressantes du passé rwandais. Entrer dans le bâtiment art déco, où la monarchie avait élu domicile après sa construction en 1932, vous révélera ses vieux artefacts et ses reliques marquées par le temps qui racontent des histoires de l'époque coloniale du pays. À l'extérieur, la hutte en forme de ruche, réplique de la résidence royale traditionnelle, pourrait capter votre attention. Vous serez émerveillé par son intérieur étonnamment grand, le travail artisanal minutieux de ses murs en chaume et le silence remarquable qui y règne. Enfin, ne manquez pas l'enclos des bœufs watusi et leurs cornes extrêmement longues. Écoutez les mélodies que les gardiens leur chantent, vestige du temps où ces bœufs étaient décorés quand ils étaient utilisés lors de rituels royaux.
LA PROVINCE DE L'EST : LE PARC NATIONAL DE L'AKEGERA
Les expéditions dans les savannes balayées par les vents vous attendent au parc national d'Akagera. Il est conseillé d'emporter un appareil photo de bonne qualité et de réserver quelques jours pour découvrir l'immense sanctuaire. L'Epic Hotel & Suites, situé au-delà de l'entrée nord et l'Akagera Game Lodge à l'intérieur du parc sont tous deux de bons points de chute pour un séjour dans le refuge.
Une girafe arpente le parc national de l'Akagera.
Les safaris insufflent rapidement un esprit de découverte : les premières observations laissent place à un examen minutieux et fébrile de l'horizon dès que l'on saisit à quel point Akagera grouille d'animaux exotiques. La curiosité est souvent récompensée par des rencontres fortuites exaltantes avec des zèbres qui galopent, des girafes qui broutent, des phacochères qui gambadent, des babouins joueurs et les animaux du Big Five (le lion d'Afrique, le léopard d'Afrique, l'éléphant d'Afrique, le rhinocéros noir et le buffle d'Afrique). Les efforts de conservation incluent des mesures pour lutter contre le braconnage, afin que les générations futures puissent continuer à s'émerveiller devant les merveilles d'Akagera.
Le voyage ne se limite pas à la terre ferme : l'excursion en bateau sur le lac Ihema vous donnera à voir le côté aquatique d'Akagera, tout aussi sauvage que les parties terrestres. Vous pourrez observer des ibis criards, des hordes d'hippopotames immergés, des antilopes assoiffées sur le littoral, des éléphants qui se baignent et d'intimidants crocodiles du Nil (Crocodylus niloticus) qui dorment au soleil.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise