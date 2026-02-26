Le Rwanda, une destination inoubliable

Montez sur les terrasses en hauteur de Kivu Noir pour observer les terrains vallonnés en dégustant une tasse de café savoureux produit localement. Le Radisson Blu et le Kigali Serena vous proposeront tous deux des chambres confortables avec des vues magnifiques et, la province étant située dans le centre du pays, ces hôtels sont des points de chute parfaits pour découvrir d'autres régions du pays.

Contemplez la végétation urbaine luxuriante au Nyandungu Eco Park, l'un des nombreux lieux qui donnent à voir l'engagement du Rwanda en termes de conservation. Dégustez des spécialités locales au restaurant sur place, perdez-vous dans les sentiers bordés de bambous, imprégnez-vous de l'atmosphère du lieu en faisant une balade à vélo ou asseyez-vous et admirez la flore colorée qui agit comme un système de filtration pour les zones humides urbaines.

Si vous souhaitez un aperçu de la vie urbaine, allez à Kirimonko Market. Les stands animés, attirant l'intérêt de nombreux acheteurs, sont remplis de marchandises variées en provenance de toute l'Afrique : légumes, fruits, produits artisanaux, tapisseries, et bien d'autres.

Un voyage au Rwanda ne peut pas se terminer sans un arrêt au Mémorial du génocide de Kigali. Les visiteurs doivent être conscients des thèmes difficiles et explicites abordés dans ce monument de la mémoire du massacre de 1994 qui a coûté la vie à plus de 800 000 Rwandais. Il est conseillé de prendre un peu de temps après coup pour s'en remettre. La visite du musée, pendant laquelle un audio-guide vous apporte des explications détaillées sur les arrêts numérotés tout au long du parcours, commence par des jardins très élaborés.

Le design de ces espaces, symboles des luttes et de la renaissance du Rwanda, abrite les dépouilles de 250 000 personnes.

Il est difficile de se préparer pleinement à l'effet viscéral que peuvent avoir les expositions très émouvantes. Les récits sur le génocide rwandais, d'une brutalité inconcevable qui a fait disparaître presque 20 % de la population en 100 jours seulement, soit plus de six personnes tuées chaque minute, sont un témoignage difficile mais nécessaire. Le mémorial donne une vision du passé, autant qu'une leçon précieuse pour savoir reconnaître les signaux d'alerte afin qu'un tel drame ne puisse plus se reproduire.

LA PROVINCE DU NORD : LE PARC NATIONAL DES VOLCANS, MUSANZE