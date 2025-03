Le Japon comme les locaux : nos conseils pour sortir des sentiers battus

Vous pouvez vous promener en yukata, léger kimono, et chaussons entre les bains du village, chacun étant rattaché à un établissement de bains et doté au niveau de sa porte d’une boîte dans laquelle déposer quelques pièces. « La culture traditionnelle des sources chaudes est bien vivante ici », déclare-t-elle. Le village est situé près du célèbre parc aux singes de Jigokudani, une source chaude naturelle où les macaques japonais du coin viennent se baigner pour se réchauffer durant les hivers glaciaux enneigés.

NOURRISSEZ VOTRE CORPS ET VOTRE ÂME

Pour une expérience culinaire unique, Yukari Sakamoto, autrice de Food Sake Tokyo, vous invite à visiter le paisible temple de Sankoin, dans la banlieue ouest de Tokyo, au sein duquel vous pourrez nourrir à la fois votre esprit et votre corps. « La cuisine shojin ryori est traditionnelle », précise-t-elle. Il s’agit d’un art culinaire ascétique et végétarien et du régime alimentaire des moines bouddhistes en formation. Simple et rigoureusement rythmée par les saisons, elle est consommée avec dévotion et gratitude.

« La cheffe cuisinière Koushun Nishii a de nombreux admirateurs qui viennent se nourrir de tofu au sésame, de tofu fumé, qui ressemble à du fromage, de tofu lyophilisé, et d’une grande variété de légumes. Le déjeuner est servi dans une salle spacieuse derrière le temple ». Les convives ont vue sur le jardin, avec ses bosquets de bambous, d’érables et de cerisiers, qui offrent des explosions de couleurs tout au long de l’année.

SAUTEZ D’ÎLES EN ÎLES

Tout au sud du pays se trouve un arc formé par l’archipel Nansei, qui s’étend du sud de Kyushu à Taïwan. La plupart des îles font partie de la préfecture d’Okinawa. Kazuhiro Namba, qui lance sa propre activité dédiée à la préservation des mers et des océans, passe souvent ses week-ends sur les îles Kerama, reconnues comme parc national. Parmi elles, seules Aka, Geruma, Tokashiki et Zamami sont habitées. Cette dernière est son île préférée.

« Un ferry part du port de Tomari. Vous pouvez facilement organiser une excursion d’une journée sans avoir à vous démener pour trouver un hébergement. Il y a des agences de location de motos ou de vélos et [le lieu] est sympa pour faire du snorkeling », poursuit-il. L’endroit est souvent fréquenté par des baleines à bosse en migration et l’océan d’un bleu éclatant abrite des récifs coralliens qui ondulent doucement. Rendez-vous à l’Unajinosachi Observatory pour admirer des couchers de soleil éblouissants.

CONTEMPLEZ LA VOIE LACTÉE ET DÉGUSTEZ DE DÉLICIEUX PRODUITS LAITIERS

« Dans ces endroits vivent des ours. Il faut être prudent », avertit Fuminosuke Yamamura, vétérinaire, qui réside à Hokkaido depuis vingt ans. Il fait ici allusion au camping situé non loin du barrage de la rivière Satsunai. S’y trouvent des cascades, ainsi que des sentiers de randonnée menant au mont Kamuiekuuchikaushi. Il est également possible d’y pêcher la truite arc-en-ciel et l’omble.

« Vous pouvez louer un vélo à la gare routière [de Nakasatsunai] et vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des cerfs, des renards, des lapins et des écureuils dans les environs ». À l’automne, les saumons remontent la rivière. Quant aux nuits, le lieu étant à l’abri de la pollution lumineuse, la Voie lactée se révèle. Grâce à la patientèle bovine de Fuminosuke Yamamura, Hokkaido est réputée pour ses produits laitiers. Pour une dégustation de glaces et de fromages, il recommande son endroit favori : Tokachino Fromages.

EN IMMERSION DANS UN LIEU SACRÉ