Astrocartographie : votre prochain voyage pourrait être écrit dans les étoiles

QUAND L’ASTROLOGIE RENCONTRE LE TOURISME DE MASSE

Le passage de l’astrologie, curiosité marginale, à celui d’outil grand public pour planifier ses voyages est particulièrement visible dans la manière dont les grandes marques commencent à l’intégrer à la planification des séjours. En décembre 2023, Delta s’est associée à l’astrologue Lisa Stardust pour publier une liste officielle des meilleures destinations pour 2024 en fonction de chaque signe du zodiaque. « Nous avons constaté que la tendance de l’astrocartographie a vraiment décollé récemment, il est donc clair que de plus en plus de voyageurs se tournent vers l’astrologie pour guider leurs choix de destination », commente Gerald Nolan, vice-président du groupe Royal Caribbean, à propos de leur partenariat avec Monahan. « Les gens veulent des voyages qui aient du sens et qui soient en accord avec ce qu’ils sont. »

Plutôt que de remplacer la planification traditionnelle, l’astrocartographie se présente comme une couche supplémentaire. « Nous encourageons les vacanciers à utiliser l’astrocartographie dans le cadre de leur préparation de voyage afin de choisir des destinations avec lesquelles ils se sentent connectés », explique Nolan. « La lecture en elle-même est simple. Il est possible d’en obtenir une en consultant des sites d’astrocartographie ou en réservant une consultation personnalisée avec un astrocartographe. »

Royal Caribbean propose un large éventail de croisières et d’itinéraires pouvant traverser plusieurs lignes planétaires au cours d’un même voyage. « Qu’ils soient attirés par l’Icon of the Seas dans les Caraïbes (le plus grand navire de croisière au monde) avec des escales à Roatán au Honduras, à Cozumel au Mexique et au site idyllique Perfect Day at CocoCay, un parc aquatique privé exclusivement réservé aux passagers Royal Caribbean, ou qu’ils se dirigent vers l’Europe avec une croisière en Méditerranée occidentale à bord de l’Allure of the Seas, un navire primé, faisant escale à Naples, Barcelone et en Provence, l’astrocartographie aide les vacanciers à visiter des lieux en fonction de leur destinée astrologique, quelque chose d’unique et profondément personnel. »

POURQUOI LES GENS SE TOURNENT VERS L’ASTROCARTOGRAPHIE

Grace Gorman a toujours trouvé l’astrologie fascinante et n’a découvert que récemment son volet géographique et cartographique. « Je voyage beaucoup, à titre personnel comme professionnel, donc je savais que c’était quelque chose que je trouverais réellement intéressant », explique-t-elle. « J’espérais surtout que cela confirmerait que j’étais au bon endroit, ou au moins sur la bonne voie. » Grace Gorman a été surprise de voir deux lignes passer directement par Prague, où elle vit actuellement pour son travail. « Cela a donné à ma décision de dernière minute de quitter le Royaume-Uni avec seulement deux jours de préavis un sentiment d’alignement assez troublant. J’ai aussi remarqué des lignes passant par les régions d’Irlande dont ma famille est originaire. J’ai toujours vécu à Londres sans jamais vraiment m’y sentir chez moi, donc il était intéressant de constater qu’aucune ligne significative ne passait par là pour moi. »

Pour certains voyageurs, l’astrocartographie façonne activement des projets de déménagement. Krisha Kotak a découvert l’astrocartographie alors qu’elle se sentait dépassée par le nombre de lieux possibles où s’installer. « Je prévoyais de quitter Londres et d’essayer la vie nomade depuis des années, mais les options étaient trop nombreuses. J’ai donc utilisé l'astrocartologie comme un outil pour m’aider à réduire la liste des endroits à tester », se rappelle-t-elle.