Astrocartographie : votre prochain voyage pourrait être écrit dans les étoiles
Le grand public s'est emparé de cette pratique astrologique autrefois confidentielle, car les voyageurs recherchent de plus en plus des liens qui font sens avec les lieux qu’ils visitent.
L’astrocartographie gagne en popularité, de plus en plus de personnes s’y intéressent pour planifier leurs futurs voyages.
Pendant des siècles, les voyageurs se sont appuyés sur les guides et le bouche-à-oreille pour décider quelle sera leur prochaine destination. Aujourd’hui, certains voyageurs se tournent vers les étoiles. L’astrocartographie est une branche de niche de l’astrologie qui projette les positions planétaires sur le globe à partir du thème de naissance d’une personne. Elle influence de plus en plus la manière dont les individus choisissent leurs destinations, des escapades aux déménagements qui changent une vie. Cette pratique suggère que certains lieux amplifient des énergies spécifiques : les lignes de Vénus pour l’amour, celles de Jupiter pour la fortune et les opportunités, celles de Saturne pour la discipline et les défis. Longtemps cantonnée aux passionnés d’astrologie, l’astrocartographie est de plus en plus considérée par le grand public à la recherche d'expériences porteuses de sens.
POURQUOI L’ASTROCARTOGRAPHIE GAGNE EN POPULARITÉ
Selon Royal Caribbean, l’astrocartographie a vu sa popularité augmenter de 53 % au cours de l’année écoulée et constitue désormais un outil utilisé par un nombre croissant de personnes pour décider de leurs destinations et expériences de voyage. Les voyageurs peuvent obtenir leur carte d’astrocartographie auprès de praticiens professionnels, dont beaucoup proposent des consultations en ligne ou en présentiel. L’un des exemples les plus visibles de cette tendance est le partenariat entre Royal Caribbean et l’astrologue Clarisse Monahan. Celle-ci anime également régulièrement des conférences et des ateliers à Soho House, explorant la manière dont la cartographie planétaire croise les choix de vie.
Horloge astronomique de l’hôtel de ville de la Vieille Ville, à Prague.
Un thème astrologique.
Monahan estime que cet engouement croissant pour l’astrocartographie est lié à l’essor du télétravail pendant (et surtout après) la pandémie de Covid19. « Personnellement, j’ai commencé à remarquer que de plus en plus de personnes s’intéressaient à l’astrocartographie il y a cinq ans, alors que, paradoxalement, nous étions tous confinés. Le fait de pouvoir travailler depuis n’importe où a ouvert le monde à beaucoup de gens », explique-t-elle. « Ceux qui croient en l’astrologie ont de plus en plus voulu savoir où ils pourraient le mieux s’épanouir en fonction des alignements planétaires. »
L’astrocartographie est une branche de l’astrologie qui aide les individus à identifier les lieux qui résonnent avec eux, en se basant sur leur thème de naissance (qui correspond à une photographie du ciel au moment de leur naissance). Elle permet en outre de déterminer leur identité cosmique à travers la position des planètes dans certains signes du zodiaque. « Étymologiquement, on peut décomposer le mot astrocartographie en deux parties : astro, qui se rapporte aux étoiles, et cartographie, qui renvoie aux cartes », explique Monahan.
Royal Caribbean Cruises s’est associée à une astrologue à bord qui pratique l’astrocartographie.
QUAND L’ASTROLOGIE RENCONTRE LE TOURISME DE MASSE
Le passage de l’astrologie, curiosité marginale, à celui d’outil grand public pour planifier ses voyages est particulièrement visible dans la manière dont les grandes marques commencent à l’intégrer à la planification des séjours. En décembre 2023, Delta s’est associée à l’astrologue Lisa Stardust pour publier une liste officielle des meilleures destinations pour 2024 en fonction de chaque signe du zodiaque. « Nous avons constaté que la tendance de l’astrocartographie a vraiment décollé récemment, il est donc clair que de plus en plus de voyageurs se tournent vers l’astrologie pour guider leurs choix de destination », commente Gerald Nolan, vice-président du groupe Royal Caribbean, à propos de leur partenariat avec Monahan. « Les gens veulent des voyages qui aient du sens et qui soient en accord avec ce qu’ils sont. »
Plutôt que de remplacer la planification traditionnelle, l’astrocartographie se présente comme une couche supplémentaire. « Nous encourageons les vacanciers à utiliser l’astrocartographie dans le cadre de leur préparation de voyage afin de choisir des destinations avec lesquelles ils se sentent connectés », explique Nolan. « La lecture en elle-même est simple. Il est possible d’en obtenir une en consultant des sites d’astrocartographie ou en réservant une consultation personnalisée avec un astrocartographe. »
Royal Caribbean propose un large éventail de croisières et d’itinéraires pouvant traverser plusieurs lignes planétaires au cours d’un même voyage. « Qu’ils soient attirés par l’Icon of the Seas dans les Caraïbes (le plus grand navire de croisière au monde) avec des escales à Roatán au Honduras, à Cozumel au Mexique et au site idyllique Perfect Day at CocoCay, un parc aquatique privé exclusivement réservé aux passagers Royal Caribbean, ou qu’ils se dirigent vers l’Europe avec une croisière en Méditerranée occidentale à bord de l’Allure of the Seas, un navire primé, faisant escale à Naples, Barcelone et en Provence, l’astrocartographie aide les vacanciers à visiter des lieux en fonction de leur destinée astrologique, quelque chose d’unique et profondément personnel. »
POURQUOI LES GENS SE TOURNENT VERS L’ASTROCARTOGRAPHIE
Grace Gorman a toujours trouvé l’astrologie fascinante et n’a découvert que récemment son volet géographique et cartographique. « Je voyage beaucoup, à titre personnel comme professionnel, donc je savais que c’était quelque chose que je trouverais réellement intéressant », explique-t-elle. « J’espérais surtout que cela confirmerait que j’étais au bon endroit, ou au moins sur la bonne voie. » Grace Gorman a été surprise de voir deux lignes passer directement par Prague, où elle vit actuellement pour son travail. « Cela a donné à ma décision de dernière minute de quitter le Royaume-Uni avec seulement deux jours de préavis un sentiment d’alignement assez troublant. J’ai aussi remarqué des lignes passant par les régions d’Irlande dont ma famille est originaire. J’ai toujours vécu à Londres sans jamais vraiment m’y sentir chez moi, donc il était intéressant de constater qu’aucune ligne significative ne passait par là pour moi. »
Pour certains voyageurs, l’astrocartographie façonne activement des projets de déménagement. Krisha Kotak a découvert l’astrocartographie alors qu’elle se sentait dépassée par le nombre de lieux possibles où s’installer. « Je prévoyais de quitter Londres et d’essayer la vie nomade depuis des années, mais les options étaient trop nombreuses. J’ai donc utilisé l'astrocartologie comme un outil pour m’aider à réduire la liste des endroits à tester », se rappelle-t-elle.
Ce qui l’a le plus surprise, c’est à quel point sa carte correspondait à des lieux avec lesquels elle se sentait déjà en affinité. « J’avais passé pas mal de temps à Miami pour le travail peu avant, et je me souvenais être rentrée en disant à tout le monde à quel point je m’y étais sentie bien, infiniment plus confiante, plus énergique et même magnétique, et j’avais envie d’y retourner pour y passer plus de temps », raconte-t-elle. Lorsque la lecture a révélé que ses lignes de Jupiter et de Vénus passaient toutes deux directement par Miami, « tout a soudain pris sens ».
Meehika Barua est journaliste indépendante, spécialisée dans les sujets de société et de culture, avec un intérêt particulier pour la manière dont ses expériences façonnent la transformation personnelle. Elle a écrit pour Vogue, The Guardian, Harper’s Bazaar, Time Magazine, Elle, The Washington Post, entre autres.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.