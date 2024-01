Dix activités à faire en Alaska

Grâce aux permis journaliers et aux limites imposées par les guides, il n'est pas nécessaire de patienter pour obtenir une place sur la terrasse d'observation de l'Anan Wildlife Observatory Site, un site de l'U.S. Forest Service situé à cinquante kilomètres au sud-est de Wrangell, dans la forêt nationale de Tongass. Les ours noirs et bruns pêchent ici l'une des plus importantes remontées de saumons rose à bosse de la région. Une fois arrivés en petit bateau ou en hydravion, marchez presque un kilomètre à travers une forêt ancienne jusqu'à la plate-forme d'observation. Il est assez habituel de croiser des ours en chemin. Inscrivez-vous à une visite guidée de Wrangell avec Alaska Charters and Adventures ou Alaska Waters.

DÉGUSTEZ LA CUISINE INTERNATIONALE D’ANCHORAGE

Pour goûter des plats locaux comme le muktuk, de petits morceaux de graisse et de peau de baleine, ou l'akutaq, un mélange de graisses, de sucre, de baies et de viande spécifique qui peut différer selon la région, il faut être invité chez un particulier. En effet, les ingrédients de nombreux plats indigènes ne peuvent être vendus légalement ou servis dans les restaurants. Cependant, l'Alaska est une région interculturelle, en particulier dans le quartier Mountain View d'Anchorage, qui compte l'un des secteurs dont le recensement est l’un des plus diversifiés du pays. Ne manquez pas les doro tibs, un plat de poulet éthiopien épicé, chez Queen of Sheba, les lumpia philippins croustillants chez AJ's Ohana, ou les tartelettes aux œufs au beurre chez Hong Kong Spirit Food.

PROMENEZ-VOUS LE LONG DES PLAGES

Avec trois volcans, Augustine, Iliamna et Redoubt , à 110 kilomètres de l'autre côté de la baie, la plage Bishops Beach d'Homer offre l'une des plus belles vues de l'Alaska. Enfilez votre pull et vos bottes en caoutchouc pour vous promener sur ce rivage à l’ambiance particulière, où le vent et les nuages épais peuvent arriver rapidement, faisant apparaître des vagues blanches sur l'eau. Observez les aigles qui descendent en piqué pour attraper un repas et les bandes de bécasseaux d’Alaska qui filent le long de l’eau.

Réchauffez-vous ensuite avec un café et une douceur à la boulangerie Two Sisters Bakery avant de vous rendre quelques rues plus loin jusqu'au Bunnell Street Arts Center, réputé pour sa programmation et ses spectacles novateurs.

ALLEZ AU-DELÀ DU SIMPLE BAIN DE FORÊT DANS UN ÉCOSYSTÈME CLÉ

Remplies d'épicéas, de tourbières et de toundra spongieuse, les forêts boréales s'étendent sur plus de 60 % du territoire de l'Alaska. Au Running Reindeer Ranch de Fairbanks, la naturaliste Jane Atkinson organise des randonnées dans la forêt en compagnie d’un troupeau de rennes. En chemin, elle transmet son savoir sur cet écosystème clé, du sol à la cime des arbres. Les visiteurs découvrent également la forêt du point de vue des rennes, qui interagissent avec l'environnement tout au long de la promenade.

TRAVERSEZ LE CANADA POUR VOUS RENDRE JUSQU’À LA VILLE LA PLUS À L’EST DE L’ALASKA

Située dans le sud-est, dans la région du Panhandle, Hyder est une bizarrerie géographique caractéristique de l'Alaska. Elle est à la fois la ville la plus à l'est et la plus au sud de l'État. Vous y accéderez en traversant le Canada, un voyage spectaculaire qui comprend un tronçon de Glacier Highway, où les nappes glaciaires semblent dégringoler des montagnes de part et d'autre de la route. À Hyder, vous pourrez observer les ours pêcher dans les eaux locales, puis déguster un repas de fruits de mer à The Bus, où le flétan frit et ses frites font partie des mets les plus savoureux de l'État.

OBSERVEZ DES GLACIERS DE PRÈS