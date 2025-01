Dix choses à savoir sur le Nouvel An chinois

L’OMNIPRÉSENCE DU ROUGE

Dans la culture chinoise traditionnelle et contemporaine, le rouge symbolise le bonheur et la prospérité. Considérée comme une couleur porte-bonheur, elle est beaucoup portée lors des célébrations afin de garantir un début d’année de bon augure et d’éloigner les mauvaises ondes. Des combinaisons aux pulls, en passant par les pantalons, les écharpes, les chaussettes et les chapeaux, tout est permis. Si vous entrez dans votre année zodiacale, vous devrez porter encore plus de rouge que les autres pour vous protéger du mauvais œil. L’utilité traditionnelle de cette couleur ne s'arrête pas là : en plus d’être effrayé par les bruits forts, le monstre Nian a également peur du rouge. Si vous n’affectionnez pas particulièrement cette couleur, ou si vous souhaitez vous protéger chaque jour de l’année, vous pouvez peut-être vous tourner vers les sous-vêtements rouges. Pour cela, rendez-vous dans n’importe quel grand magasin entre décembre et février, ou arrêtez-vous à l’un des nombreux stands de rue qui vendent des chaussettes et des sous-vêtements pendant les festivités. Ainsi, vous aurez l’embarras du choix pour pouvoir porter cette couleur porte-bonheur en toute discrétion.

Si vous vous promenez dans les vieux quartiers de n’importe quelle ville ou campagne chinoise, vous pourrez à coup sûr admirer les fenêtres, les murs et les portes ornés de décorations traditionnelles. Parmi elles, des bandes de papier rouge portant des caractères blancs comme 福 (fú, bonne fortune) sont collés en diagonale, des morceaux de papier rouge collés sur les fenêtres pour être admirés par les passants, mais aussi des bannières rouges présentant des couplets du Nouvel An écrits en caractères dorés. Dans les vieux quartiers, il n’est pas rare non plus de voir d’énormes poissons suspendus à des lignes électriques, en train de sécher à côté du linge. Le poisson, ou 鱼 (yu), est un homonyme de 余 (yu), qui signifie excédent ou surplus, et est un important symbole de prospérité ainsi qu’un élément incontournable du Nouvel An chinois. Dans les bâtiments publics, tels que les bureaux, les hôtels et les centres commerciaux, les visiteurs pourront admirer des lanternes en papier rouge et des kumquats plantés comme un symbole de chance et de prospérité. En mandarin, un kumquat est appelé jinju (金橘), et jin (金) est le mot utilisé pour désigner l’or.