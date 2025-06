"Les dents de la mer" a changé à jamais le quotidien de cette île du Massachusetts

À l’occasion du cinquantième anniversaire du film, qui a été présenté en avant-première en juin 1975, nous avons rencontré des habitants actuels et anciens pour évoquer l’impact considérable qu’il a eu sur son lieu de tournage. Et comment, en retour, Martha’s Vineyard a contribué à façonner l’un des plus grands succès du box-office.

Il y a le maître de port qui a dirigé vingt bateaux pour Universal Pictures, l’enfant acteur local qui a (fictivement) perdu la vie face au grand requin blanc, une figurante nageuse, et le shérif adjoint Hendricks lui-même, interprété par Jeffrey Kramer. Tous partagent leurs souvenirs de ce tournage hors du commun. Ils livrent aussi leur regard sur la frénésie touristique qui s’en est suivie.

Jeffrey Kramer

Shérif adjoint dans "Les dents de la mer"

« Mes grands-parents sont venus ici il y a très, très longtemps, au début des années 1900. Nous avons été les premiers Juifs de la Vineyard. Quand l'équipe du film est arrivé en ville, c’était un véritable événement, mais personne ne savait vraiment quoi en penser. J’ai demandé à mon agent d’appeler [la directrice de casting] Shari Rhodes, et nous sommes devenues de grandes amies. Elle était si intelligente, si adorable. C’est elle qui a engagé tous les gens [du coin], et cela a tout changé. Parce qu’ils étaient vrais.

Le premier jour du tournage principal, c’était la scène où je trouve une main sur la plage. J’étais tellement nerveuse que j’aurais probablement pu vomir.

[Les réalisateurs] m’ajoutaient souvent à des scènes parce que le [requin mécanique], [nommé Bruce], ne fonctionnait pas. Mais on n’avait pas le choix, il fallait continuer à essayer de tourner quelque chose. Ils ont été magistraux pour maintenir la production à flot. Quel effort ça a été ! Les rumeurs disaient qu’ils allaient abandonner. Que ça ne marcherait jamais. Qu’ils allaient simplement encaisser les pertes et dire stop. Mais c’était une tempête créative parfaite. La musique, le montage... tout s’est assemblé. On ne pouvait pas le voir à l’époque, mais Les dents de la mer a transformé la manière de faire des films. C’était une invasion hollywoodienne qui a marché. »

Jean Wong

Directrice marketing au Harbor View Hotel

« [Il y a eu] une légendaire bataille de nourriture entre membres de l’équipe dans ce qui est aujourd’hui le restaurant Bettini de l’hôtel Harbor View. Entre la météo, les problèmes constants avec le requin mécanique et les longues journées de tournage, les nerfs étaient à vif. Cette bataille de nourriture a servi d’exutoire. Un moment chaotique et absurde qui a permis de relâcher la pression. Ce n’était pas prévu, mais c’est désormais inscrit dans le folklore de l’hôtel, une de ces anecdotes typiques de Martha’s Vineyard. »

Bow Van Riper

Bibliothécaire-chercheur au Martha's Vineyard Museum

« J’étais sur la plage en train de les regarder [filmer] quand l’assistant réalisateur a dit : “On a besoin de 100 personnes courageuses pour aller dans l’eau.” Alors mon ami et moi, on est entrés dans l’eau. On se retrouvait là, dans de l’eau un peu au-dessus de la taille, à faire semblant de nager dans de l’eau bien plus profonde. On l’a fait, puis on l’a refait encore et encore. L’eau était vraiment froide. À la fin, on a compris pourquoi il avait parlé de 100 personnes courageuses. »

Charlie Blair

Ancien maître de port d’Edgartown, Massachusetts

« L’équipe du film a laissé tomber les opérations sur l’eau parce qu’ils n’avaient personne qui savait s’en occuper. Ils ont démoli quelques bateaux et perdu pas mal de matériel, y compris une caméra. On a rencontré les responsables ce soir-là, et ils m’ont recruté pour gérer tous les petits bateaux. J’ai fini par travailler vingt heures à vingt-deux heures par jour pour Universal. Ces gens-là ne connaissaient rien à la mer. Absolument rien. Ils ne savaient rien des courants ou des marées. Je supervisais vingt bateaux. Chaque jour, quelqu’un démolissait ou coulait un bateau. Ils n’avaient aucune idée de ce qu’ils faisaient.