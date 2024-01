Dix des musées les plus insolites du monde

Le Museum of Sex a ouvert ses portes en 2002 dans le but de préserver l’histoire, l’évolution et l’importance culturelle de la sexualité humaine. Selon le New York Magazine, la visite de ce musée est analogue à un « rêve sexuel à la Willy Wonka » où l’on peut faire plaisir à l’adulescent qui sommeille nous en faisant un tour dans l’excentrique Bouncy Castle of Breasts ou en admirant des photographies érotiques d’époque. Le musée accueille des expositions temporaires, ainsi qu’une collection permanente de plus de 15 000 objets anciens et de collection, œuvres d’art, photographies et costumes, le tout dans le but de créer un espace de discussion ouvert sur le sexe et la sexualité.