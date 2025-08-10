Cette ville géorgienne est le paradis des végétariens

UN FESTIN COMMUNAL

Bien que l’on ne retrouve pas de Toison d’or à Kutaisi, il n’est pas improbable de tomber sur un supra, un festin traditionnel et communal qui dure des heures et ponctué d’innombrables toasts, où l’on atteint le shemomechama. C’est un mot qui n’a pas d’équivalent en français, et qui décrit la sensation que l’on ressent lorsque l’on est repu mais que l’on continue tout de même de manger, comme si une force plus grande que nous nous y poussait.

Dans la Géorgie post Union soviétique, supra et shemomechama offrent une assurance constante d’authenticité culturelle. Le terme illustre l’hospitalité de la Géorgie. Le supra est le « joignez-vous à nous » à l’état pur, proposant festin et bon accueil à table, que l’on soit de la famille, des amis ou des inconnus. Comme le dit un proverbe géorgien : « un invité est un don de Dieu ».

« Je me réjouis que l’on commence à s’intéresser plus à Kutaisi et à l’Iméréthie », déclare Kristine Murusidze, Iméréthienne depuis toujours et directrice de l’hôtel Communal Hotel à Kudaisi. « Il y a tant de cœur et d’histoire ici, dans la gastronomie, les rues et les habitants. » GOÛTEZ UNE SUPERNOURRITURE VEGAN

Les variations végétariennes sont légion durant un supra iméréthien mais on retrouve toujours un plat remarquable sur la table. Le pkhali est un terme général pour désigner un mets géorgien qui utilise les noix comme adhésif comestible afin de conserver l’intégrité du plat. Ces boulettes violettes, vertes et orange peuvent être étalées comme une pâte vegan, dégustées à la cuiller ou combinées avec tout ce qui se trouve sur votre plat pour commencer le repas et garder un bon apport de vitamines.