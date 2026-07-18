Tout ce qu'il faut savoir sur le parc national de la vallée de la Mort avant de s'y rendre

S’étendant sur plus de 1,2 million d’hectares, à cheval entre la Californie et le Nevada, le parc national de la vallée de la Mort est le plus grand parc des États-Unis contigus (sa superficie est équivalente à celle de l’État du Connecticut). Malgré un nom qui fait un peu peur et le fait qu’il s’agisse du parc national le plus aride, le plus chaud et le plus méridional des États-Unis, la vallée de la Mort affiche une diversité intéressante de paysages qui abritent une faune et une flore abondante. Elle est également connue pour sa riche histoire humaine.

Le parc national a été créé sur des terres où a vécu pendant plus d’un millénaire le peuple Timbisha Shoshone. Il y trouvait tout ce dont il avait besoin pour survivre en chassant et en récoltant des pignons de pin et des gousses de mesquite. Mais au cours de la seconde moitié du 19e siècle, ceux qui se dirigeaient vers l’Ouest et la Californie pour y faire fortune sont tombés sur la vallée de la Mort. Les villes minières et les usines de borax y ont alors poussé comme des champignons.

L’une des entreprises à s’y être implantée, la Pacific Coast Borax Company, a vu le potentiel touristique de la vallée et a commencé à faire campagne dans les milieux des années 20 pour qu’y soit créé un parc national. La vallée de la Mort a été désignée monument national en 1933 par le président Herbert Hoover, avant d’être déclarée parc national en 1994 par le Congrès.

QUAND S’Y RENDRE ?

La vallée de la Mort est ouverte au public 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. En été, les températures sont comprises entre 30°C et plus de 48°C à l’ombre. La température de l’air la plus élevée jamais mesurée, 57°C, a été relevée en juillet 1913 à Furnace Creek. Le climat y est chaud et sec, et il tombe en moyenne 50 mm de pluie par an. Des orages sont toutefois possibles vers la fin de l’été. Par contre, en hiver et au printemps (de novembre à mars), les températures sont plus clémentes, comprises entre 15 et 21°C, et les gelées nocturnes sont occasionnelles.

Si vous êtes passionné de fleurs sauvages, prévoyez de visiter le parc de la mi-février à la mi-avril pour les fleurs poussant à basse altitude et dans les contreforts ; de la mi-avril à début mai pour les fleurs colorées s’épanouissant entre 900 et 1 500 mètres d’altitude ; de début mai à la mi-juillet pour celles éclosant entre 1 500 et plus de 3 000 mètres d’altitude. Ceci étant dit, la floraison atteint généralement son paroxysme de la mi-février à début avril, spectacle qui attire les foules.

QUELS SONT LES PLUS BEAUX PANORAMAS DU PARC ?

En raison de l’immensité de la vallée de la Mort, les visiteurs doivent déterminer leurs priorités et organiser leur voyage en conséquence. Si vous n’avez que quelques heures devant vous, rendez-vous au Badwater Basin. Situé à 86 mètres sous le niveau de la mer, à environ 29 km du centre d’information touristique de Furnace Creek, il s’agit du point le plus bas du parc et d’Amérique du Nord. Les dépôts volcaniques de composés tels que la chlorite et l’oxyde de fer créent une variété de couleurs sur les collines bordant la route menant au lac, connue sous le nom de « Palette des artistes ». L’un des plus beaux panoramas de la vallée se trouve à Zabriskie Point, à environ 15 minutes de voiture à l’est du centre d’information touristique de Furnace Creek, sur la Highway 90. Il s’agit d’un des lieux les plus photographiés du parc.

Si vous restez plus longtemps, faites un crochet par Dantes View, situé à 45 minutes du centre d’information. Perché à 1 699 mètres d’altitude sur la crête des Black Mountains, il offre un panorama incroyable sur la vallée de la Mort. Mention spéciale pour le lever et le coucher du soleil, qui y sont particulièrement spectaculaires. C’est aussi le lieu idéal pour admirer les étoiles. À 30 minutes de route au nord-ouest du centre d’information se trouvent les spectaculaires et immenses Mesquite Flat Sand Dunes. Comme à Dantes View, le lever et le coucher du soleil offrent un spectacle exceptionnel grâce au jeu d’ombres qu’ils créent. Les passionnés d’étoiles y trouveront également leur compte. Des vestiges de la période industrielle de la vallée de la Mort, datant de la fin des années 1880, sont visibles à Harmony Borax Works. Le lieu, inscrit au registre national des sites historiques, se trouve à cinq petites minutes du centre d’information touristique de Furnace Creek.

OÙ FAIRE LES PLUS BELLES RANDONNÉES ?

Si vous souhaitez randonner dans le parc national de la vallée de la Mort, sachez que la période la plus propice s’étale de novembre à mars, lorsque les températures en journée sont plus favorables. Le parc déconseille de partir randonner après 10 heures du matin en été.

Il existe plusieurs itinéraires de randonnée au sein du parc, de difficulté plus ou moins facile. Outre les sentiers de Badwater Salt Flats, Harmony Borax Works et Mesquite Flat Sand Dunes, d’une distance comprise entre 0,8 et 3,2 km, vous pourrez aussi parcourir le Salt Creek Interpretive Trail. Cette boucle de 0,8 km, qui emprunte une passerelle en bois aménagée, ne dure que 30 minutes. Le mieux est de la parcourir au printemps (de février à avril) pour avoir une chance d’assister au frai des poissons Cyprinodon salinus de Salt Creek. Natural Bridge est une autre balade possible : d’une distance de 1,6 km, elle mène en aller-retour jusqu’à une chute d’eau asséchée.

Onze sentiers se trouvant au sein du parc, d’une distance comprise entre 2,4 à 14,5 km, sont considérés comme de difficulté modérée. C’est notamment le cas de Dantes Ridge, une randonnée longue de 14,5 km dans les Black Mountains. Le Mosaic Canyon Trail, un itinéraire en aller-retour de 6,4 km et d’une durée comprise entre 2 heures et demie et 3 heures, vous mènera à travers les goulets de marbre du Mosaic Canyon Breccia, homonyme rocailleux du canyon. Le Sidewinder Canyon Trail, autre itinéraire en aller-retour d’une durée de 6 heures et de 8 km, se trouve dans une aire sauvage désignée. Attendez-vous à devoir escalader et gravir certaines sections et à utiliser une frontale sur le parcours.