Tout ce qu'il faut savoir sur le parc national de la vallée de la Mort avant de s'y rendre
Au cœur de l’un des environnements les plus fascinants et extrêmes des États-Unis, partez à la découverte de déserts grandioses, de fleurs sauvages éphémères, de sites miniers chargés d’histoire et d’une biodiversité unique au monde.
Perché au sommet d’une colline dans le parc national de la vallée de la Mort, un randonneur admire un coucher de soleil irisé.
S’étendant sur plus de 1,2 million d’hectares, à cheval entre la Californie et le Nevada, le parc national de la vallée de la Mort est le plus grand parc des États-Unis contigus (sa superficie est équivalente à celle de l’État du Connecticut). Malgré un nom qui fait un peu peur et le fait qu’il s’agisse du parc national le plus aride, le plus chaud et le plus méridional des États-Unis, la vallée de la Mort affiche une diversité intéressante de paysages qui abritent une faune et une flore abondante. Elle est également connue pour sa riche histoire humaine.
Le parc national a été créé sur des terres où a vécu pendant plus d’un millénaire le peuple Timbisha Shoshone. Il y trouvait tout ce dont il avait besoin pour survivre en chassant et en récoltant des pignons de pin et des gousses de mesquite. Mais au cours de la seconde moitié du 19e siècle, ceux qui se dirigeaient vers l’Ouest et la Californie pour y faire fortune sont tombés sur la vallée de la Mort. Les villes minières et les usines de borax y ont alors poussé comme des champignons.
L’une des entreprises à s’y être implantée, la Pacific Coast Borax Company, a vu le potentiel touristique de la vallée et a commencé à faire campagne dans les milieux des années 20 pour qu’y soit créé un parc national. La vallée de la Mort a été désignée monument national en 1933 par le président Herbert Hoover, avant d’être déclarée parc national en 1994 par le Congrès.
QUAND S’Y RENDRE ?
La vallée de la Mort est ouverte au public 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. En été, les températures sont comprises entre 30°C et plus de 48°C à l’ombre. La température de l’air la plus élevée jamais mesurée, 57°C, a été relevée en juillet 1913 à Furnace Creek. Le climat y est chaud et sec, et il tombe en moyenne 50 mm de pluie par an. Des orages sont toutefois possibles vers la fin de l’été. Par contre, en hiver et au printemps (de novembre à mars), les températures sont plus clémentes, comprises entre 15 et 21°C, et les gelées nocturnes sont occasionnelles.
Si vous êtes passionné de fleurs sauvages, prévoyez de visiter le parc de la mi-février à la mi-avril pour les fleurs poussant à basse altitude et dans les contreforts ; de la mi-avril à début mai pour les fleurs colorées s’épanouissant entre 900 et 1 500 mètres d’altitude ; de début mai à la mi-juillet pour celles éclosant entre 1 500 et plus de 3 000 mètres d’altitude. Ceci étant dit, la floraison atteint généralement son paroxysme de la mi-février à début avril, spectacle qui attire les foules.
QUELS SONT LES PLUS BEAUX PANORAMAS DU PARC ?
En raison de l’immensité de la vallée de la Mort, les visiteurs doivent déterminer leurs priorités et organiser leur voyage en conséquence. Si vous n’avez que quelques heures devant vous, rendez-vous au Badwater Basin. Situé à 86 mètres sous le niveau de la mer, à environ 29 km du centre d’information touristique de Furnace Creek, il s’agit du point le plus bas du parc et d’Amérique du Nord. Les dépôts volcaniques de composés tels que la chlorite et l’oxyde de fer créent une variété de couleurs sur les collines bordant la route menant au lac, connue sous le nom de « Palette des artistes ». L’un des plus beaux panoramas de la vallée se trouve à Zabriskie Point, à environ 15 minutes de voiture à l’est du centre d’information touristique de Furnace Creek, sur la Highway 90. Il s’agit d’un des lieux les plus photographiés du parc.
Si vous restez plus longtemps, faites un crochet par Dantes View, situé à 45 minutes du centre d’information. Perché à 1 699 mètres d’altitude sur la crête des Black Mountains, il offre un panorama incroyable sur la vallée de la Mort. Mention spéciale pour le lever et le coucher du soleil, qui y sont particulièrement spectaculaires. C’est aussi le lieu idéal pour admirer les étoiles. À 30 minutes de route au nord-ouest du centre d’information se trouvent les spectaculaires et immenses Mesquite Flat Sand Dunes. Comme à Dantes View, le lever et le coucher du soleil offrent un spectacle exceptionnel grâce au jeu d’ombres qu’ils créent. Les passionnés d’étoiles y trouveront également leur compte. Des vestiges de la période industrielle de la vallée de la Mort, datant de la fin des années 1880, sont visibles à Harmony Borax Works. Le lieu, inscrit au registre national des sites historiques, se trouve à cinq petites minutes du centre d’information touristique de Furnace Creek.
OÙ FAIRE LES PLUS BELLES RANDONNÉES ?
Si vous souhaitez randonner dans le parc national de la vallée de la Mort, sachez que la période la plus propice s’étale de novembre à mars, lorsque les températures en journée sont plus favorables. Le parc déconseille de partir randonner après 10 heures du matin en été.
Il existe plusieurs itinéraires de randonnée au sein du parc, de difficulté plus ou moins facile. Outre les sentiers de Badwater Salt Flats, Harmony Borax Works et Mesquite Flat Sand Dunes, d’une distance comprise entre 0,8 et 3,2 km, vous pourrez aussi parcourir le Salt Creek Interpretive Trail. Cette boucle de 0,8 km, qui emprunte une passerelle en bois aménagée, ne dure que 30 minutes. Le mieux est de la parcourir au printemps (de février à avril) pour avoir une chance d’assister au frai des poissons Cyprinodon salinus de Salt Creek. Natural Bridge est une autre balade possible : d’une distance de 1,6 km, elle mène en aller-retour jusqu’à une chute d’eau asséchée.
Onze sentiers se trouvant au sein du parc, d’une distance comprise entre 2,4 à 14,5 km, sont considérés comme de difficulté modérée. C’est notamment le cas de Dantes Ridge, une randonnée longue de 14,5 km dans les Black Mountains. Le Mosaic Canyon Trail, un itinéraire en aller-retour de 6,4 km et d’une durée comprise entre 2 heures et demie et 3 heures, vous mènera à travers les goulets de marbre du Mosaic Canyon Breccia, homonyme rocailleux du canyon. Le Sidewinder Canyon Trail, autre itinéraire en aller-retour d’une durée de 6 heures et de 8 km, se trouve dans une aire sauvage désignée. Attendez-vous à devoir escalader et gravir certaines sections et à utiliser une frontale sur le parcours.
Un sentier de 6 km en asphalte vous mène à travers les parois de marbre blanc et les formations rocheuses de la « Mosaic Breccia » dans le Mosaic Canyon de la vallée de la Mort.
Les crues éclair ont charrié des sédiments, lesquels ont provoqué l’érosion, puis ont poli, les roches du Mosaic Canyon, créant ces motifs particulièrement reconnaissables.
Enfin, cinq sentiers sont considérés comme difficiles. Ils font entre 11,3 et 22,5 km. Long de 11,3 km, Little Bridge Canyon est un sentier non balisé qui prend entre quatre et cinq heures à réaliser et qui traverse des formations remarquables avant d’atteindre le canyon du même nom.
Voilà pour ce qui est des sentiers officiels. Mais la vallée de la Mort est un paysage si désolé que vous pouvez randonner à peu près partout où vous voulez. Gardez toutefois à l’esprit qu’il vous faudra boire plus qu’ailleurs en raison du climat sec du parc et que vous devrez prévoir suffisamment d’eau. Si vous décidez de vous élancer depuis les routes de l’arrière-pays, les gardes du parc attirent l’attention sur le fait que les secours peuvent mettre plus de temps à parvenir jusqu’à vous et recommandent de prévoir deux roues de secours complètes, ainsi que des réserves d’eau et de nourriture.
OÙ OBSERVER LA FAUNE SAUVAGE ?
Aussi incroyable que cela puisse paraître, un paysage aussi austère que celui de la vallée de la Mort fournit des habitats à une grande diversité d’animaux sauvages, qu’il s’agisse d’oiseaux, d’amphibiens, de mammifères, de reptiles et même de poissons. L’observation des oiseaux est possible quasiment toute l’année. Au printemps, des centaines d’espèces migratrices survolent le désert sur leur route vers le nord, la migration étant à son pic fin avril/début mai. Il est possible d’apercevoir des oiseaux nicheurs dès la mi-février, si les températures sont suffisamment douces, et jusqu’à juillet à plus haute altitude. Le pic de la nidification s’étend de mai à juin. Début août marque le début de la migration d’automne, qui atteint son pic fin septembre. En hiver, les observations d’oiseaux se font plus rares.
Parmi les amphibiens qui peuplent la vallée de la Mort, les espèces les plus courantes sont le crapaud à taches rouges et le crapaud boréal, la rainette du Pacifique et la grenouille taureau ; la salamandre Batrachoseps campi des Monts Inyo est quant à elle rare. Il est possible d’observer de nombreux reptiles au sein du parc, des lézards aux serpents, sans oublier les scincidés. Vous pourrez notamment apercevoir le gecko Coleonyx variegatus, qui sort la nuit à une altitude allant jusqu’à 107 mètres ; l’iguane du désert, que l’on trouve dans les hamacs de mesquite et les zones présentant un sol léger et sableux ; et le scincidé Plestiodon skiltonianus, qui apprécie les lieux humides.
De minuscules poissons de la famille des Cyprinodontidae, mesurant sept centimètres, peuplent Salt Creek et ont évolué pour survivre aux conditions extrêmes, notamment à la salinité de l’eau du ruisseau. Des chauves-souris, des rongeurs, des écureuils, des lapins, des renards, des pumas, des lynx, des chevaux et des mouflons du désert vivent également dans la vallée de la Mort. Ouvrez l’œil pour avoir une chance d’observer le rat-kangourou du Pacifique, qui se plaît dans les lieux secs de la vallée, notamment à proximité des mesquites ; le porc-épic dans les montagnes Grapevine, Panamint et Cottonwood ; ainsi que le lapin d’Audubon, qui apprécie particulièrement les fourrés de mesquite dans le fond de la vallée.
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Pour réguler sa température corporelle tandis qu’il se déplace à travers les dunes dans le parc national de la vallée de la Mort, en Californie, ce lézard à queue de zèbre mâle soulève ses doigts du sable chaud.
Si vous traversez la vallée de nuit, et plus particulièrement Furnace Creek et les dunes de Mesquite Flat, vous pourriez bien apercevoir des renards nains et des renards gris d’Amérique dans la chaîne montagneuse de Grapevine. Il est aussi possible d’observer des pumas dans les montagnes et des lynx du niveau de la mer jusqu’aux montagnes.
CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
Abby Wines, surintendante adjointe du parc national de la vallée de la Mort, vit et travaille dans le parc depuis 21 ans. Son endroit favori est Dantes View.
« Ce point de vue est situé à 1 669 mètres d’altitude et offre un superbe panorama à 360° du parc », confie-t-elle. « C’est très beau à n’importe quel moment de la journée, mais la lumière se prête davantage aux photographies au lever du soleil ou très tôt le matin ».
La surintendante recommande d’aller voir les poissons Cyprinodon salinus. La route et la passerelle ont rouvert en février 2026 après avoir été fermées pendant plusieurs années à la suite d’inondations. Lors des périodes glaciaires, l’ancêtre du Cyprinodon salinus vivait dans un lac d’eau douce. Ses descendants peuplent désormais un ruisseau qui est parfois plus salé que l’océan. Cette espèce incroyable est endémique de la vallée et est particulièrement drôle à voir, surtout en période de frai, au printemps.
Recommandation de la garde du parc : empruntez Aguereberry Point Road sur 9 km (attention, la route est belle, mais peut être dangereuse et n’est pas goudronnée). Renseignez-vous auprès des gardes avant de vous élancer et ayez une roue de secours complète avec vous. À votre destination, vous serez récompensé par une vue époustouflante sur la chaîne Panamint qui surplombe le basin de la vallée de la Mort.
QUE FAIRE DANS LA VALLÉE DE LA MORT ?
La meilleure façon de découvrir le parc de 1 375 931 hectares est de le parcourir en voiture. Si vous êtes fan de Star Wars, visitez les lieux de tournage dans la vallée, notamment les paysages utilisés pour Tatooine. Le parc compte plus des centaines de kilomètres de petites routes, vous n’aurez donc aucun mal à le découvrir par vous-même, à condition d’être bien préparé : assurez-vous d’emporter avec vous deux roues de secours complètes, ainsi que des réserves en eau et en nourriture. La pratique du vélo et du VTT est autorisée sur toutes les routes publiques du parc.
Hormis ses 21 sentiers nommés, le parc national de la vallée de la Mort appartient en grande partie à une aire naturelle désignée, que les visiteurs sont invités à découvrir à leur rythme. Les lieux sont propices à la randonnée, mais aussi à la course à pied et au trail. Pour se rendre dans l’arrière-pays, les routards doivent obtenir un permis et s’engager à ne laisser aucune trace derrière eux ; les feux de camp sont également interdits. Quant à ceux qui pratiquent le canyoning, ils ne manqueront pas d’endroits où s’attacher.
Pour une immersion encore plus totale, vous pouvez aussi prendre part à un programme encadré par les gardes du parc. Outre les randonnées et les balades guidées, ces programmes couvrent des thématiques comme la géologie, l’histoire, l’espace et l’observation des étoiles. Ils sont généralement proposés en hiver, de la mi-novembre à la mi-avril.
La Voie lactée brille au-dessus de Racetrack Playa par une nuit d’hiver, dans le parc national de la vallée de la Mort.
L’Association internationale Dark Sky a désigné la vallée de la Mort comme parc de ciel étoilé de niveau or, la plus haute distinction qui existe en la matière. Selon l’administration du parc, bon nombre d’objets célestes sont uniquement visibles depuis la vallée. Il va sans dire que le parc se prête parfaitement à l’observation des étoiles et des planètes, à condition d’avoir laissé au moins 30 minutes à vos yeux pour s’adapter à l’obscurité.
Les golfeurs voudront faire quelques swings au Furnace Creek Golf Course at Death Valley, terrain de golf le plus bas au monde. Et puis, bien sûr, assister au lever et au coucher du soleil, que l’administration du parc considère comme le meilleur moment pour admirer le désert.
VISITER LE PARC EN FAMILLE
L’une des meilleures façons de découvrir le parc national de la vallée de la Mort en famille est de prendre part à des activités avec un garde. Le parc propose ainsi de la mi-novembre à la mi-avril des balades ou des sessions d’observation des étoiles. Le programme Junior Ranger constitue également une bonne façon pour les enfants de découvrir le parc. Ces derniers aimeront aussi beaucoup découvrir Mosaic Canyon, l’un des canyons du parc les plus adaptés aux enfants, et les lieux de tournages de Star Wars.
OÙ SÉJOURNER ?
Le parc national de la vallée de la Mort séduit par son isolement (il est en effet situé à deux heures de route de Las Vegas et à environ quatre heures de Los Angeles) et sa taille (équivalente à celle de l’État du Connecticut). Le parc abrite plusieurs établissements où vous pouvez séjourner et qui sont ouverts toute l’année. The Ranch at Death Valley, situé non loin du centre d’information touristique de Furnace Creek, compte 275 chambres et 80 cottages disposés autour d’une place publique, ainsi qu’un restaurant, un café, un bazar et un saloon. Une autre adresse à Furnace Creek est l’historique Inn at Death Valley, un établissement AAA Four Diamond qui dispose de 66 chambres d’hôtel et de 22 casitas.
Dans la zone de Stovepipe Wells, vous trouverez Stovepipe Wells Village, avec son restaurant, son saloon, sa station essence, son épicerie et son panorama sur Mesquite Flat Sand Dunes. À Panamint Springs, le Panamint Springs Resort vous accueille au sein de son petit établissement rustique et de style western. Sur place, vous pourrez profiter du restaurant et du bar, faire le plein à la station essence et acheter quelques courses à l’épicerie.
Il est aussi possible de camper dans le parc national de la vallée de la Mort. Le parc compte sept terrains de camping, dont seulement trois sont ouverts en été. Furnace Creek Campground, situé à 58 mètres sous le niveau de la mer, compte 136 emplacements, dont 45 sont réservés aux tentes et 18 sont équipés de branchements électriques. C’est le seul camping du parc qui accepte les réservations, lesquelles peuvent être effectuées six mois à l’avance pour les séjours compris entre le 15 octobre et le 15 avril. Aux autres périodes de l’année, l’accès au camping se fait sur la base du premier arrivé, premier servi. Situé à 1 250 mètres d’altitude, Wildrose Campground compte quant à lui 23 emplacements. Perché à 549 mètres d’altitude dans la partie nord du parc, le Mesquite Spring Campground se trouve au pied du Grapevine Canyon et dispose de 40 emplacements.
Avec l’arrivée de l’automne, trois autres terrains de camping ouvrent aux visiteurs, et ce jusqu’à la mi-avril : Texas Springs Campground, situé dans les hauteurs surplombant Furnace Creek et disposant de 106 emplacements ; Sunset Campground, situé à Furnace Creek et proposant 230 emplacements ; et Stovepipe Wells Campground, qui se trouve à un jet de pierre de Stovepipe Wells Village et peut accueillir 190 tentes. Emigrant Campground a lui fermé en août 2025 à la suite d’inondations. Sa date de réouverture est pour l’heure inconnue.
Le parc national compte également cinq zones de bivouac. La première, Thorndike Campground, compte six emplacements et se situe à 2 256 mètres d’altitude. Mahogany Flat Campground peut accueillir 9 tentes à 2 499 mètres d’altitude. Ces deux zones de bivouac se trouvent dans la zone Wildrose du parc. Situé au pied des dunes Eureka, à 878 mètres d’altitude, Eureka Dunes Campground comporte sept emplacements. Accessibles uniquement aux véhicules surélevés et équipés de pneus tout terrain, Homestake Campground et Saline Valley Campground peuvent respectivement accueillir 10 et 15 tentes. (La zone de bivouac de Saline Valley est située à proximité de sources chaudes, à 419 mètres d’altitude, et le port de vêtements y est optionnel.) Attention : il n’y a aucun réseau ni connexion Internet à Homestake Campground et à Saline Valley Campground.
Il existe également des campings privés. À Stovepipe Wells Village, Ohyü RV Park dispose de 14 emplacements pour camping-cars avec branchements électriques et à l’eau. Panamint Spring Resort propose lui des emplacements pour tente et camping-car (avec ou sans branchements), ainsi que des chalets. Enfin, au Ranch at Death Valley, Fiddlers Campground dispose d’emplacements pour tente et camping-car.
Pour ceux qui ne souhaitent pas dormir dans le parc, la ville la plus proche est Beatty, dans l’État du Nevada. Elle se trouve à environ 45 minutes de route du centre d’information touristique de Furnace Creek et vous y trouverez des motels, des bungalows et un terrain pour camping-cars.
ACCÈS ET DROIT D’ENTRÉE
Accès : le parc national de la vallée de la Mort se trouve à deux heures de route de Las Vegas et quatre de Los Angeles. Le centre d’information touristique de Furnace Creek n’a pas d’adresse, mais ses coordonnées géographiques sont les suivantes : N 36°27.70, O 116°52.00. Comme il n’y a pas toujours de réseau téléphonique dans le parc, nous vous recommandons de télécharger l’application National Park Service et de sauvegarder vos itinéraires en mode hors ligne pour pouvoir vous déplacer dans la vallée de la Mort. Le centre d’information touristique est ouvert tous les jours, y compris pendant les vacances, de 8 heures à 17 heures.
Le parc est lui ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Vous devrez vous acquitter d’un droit d’entrée pour y accéder.
Droit d’entrée : 15 $ (13 €) par personne ou 30 $ (26 €) par véhicule.Les citoyens et résidents des États-Unis peuvent se procurer un pass annuel, vendu 55 $ (48 €). Les personnes ne résidant pas aux États-Unis doivent quant à elles acheter le pass annuel pour les non-résidents America the Beautiful. Coûtant 250 $ (218 €), il est valable pour le titulaire du pass et trois autres adultes, dans tous les parcs nationaux des États-Unis et des milliers d’autres sites de loisirs du pays.
ACCESSIBILITÉ DU PARC
Bien qu’assez isolé, le parc national de la vallée de la Mort est facile d’accès. Il est possible de se garer au centre d’information touristique de Furnace Creek et sur certains terrains de camping. Les fauteuils roulants motorisés et les aides à la mobilité sont autorisés dès lors que la circulation piétonne est possible, y compris dans les aires sauvages du parc.
Les programmes du parc mettent à disposition, sur demande préalable, des interprètes en langue des signes américaine. En outre, le parc fournit aux visiteurs malentendants des appareils d’aide auditive pour leur permettre de visionner le film du parc diffusé au centre d’information touristique de Furnace Creek. Celui-ci est également sous-titré.
La brochure officielle du parc national de la vallée de la Mort est disponible en braille pour les personnes malvoyantes et plusieurs expositions visibles au centre d’information touristique de Furnace Creek comprennent des éléments tactiles et audios pour les rendre accessibles à tous.
Afin d'aider à réduire l'anxiété que peut susciter la découverte d'un nouvel endroit, l’administration du parc propose à l’attention des visiteurs atteints d’autisme ou d’autres troubles cognitifs des présentations en détail de la vallée de la Mort, qui leur permettent d’être mieux préparés à leur visite. Un guide sensoriel détaille ce qu’ils pourront voir, sentir, goûter, entendre et ressentir au cours de leur découverte du parc. Les kits sensoriels sont disponibles au centre d’information touristique pour toute personne hypo et/ou hyper-sensible.
Les animaux d’assistance sont aussi autorisés dans l’ensemble du parc. Les visiteurs doivent toutefois prévoir suffisamment d’eau pour leur compagnon à quatre pattes.
Pour plus d’informations, consultez le guide intitulé Ultimate Guide to the National Parks: A Complete Tour of All 63 U.S. Parks (non traduit en français) de National Geographic.
Basée à Tampa, Susan B. Barnes est journaliste spécialisée dans le voyage, le bien-être et l’environnement. Suivez-la sur Instagram.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.