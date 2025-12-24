Europe : dix itinéraires en train à couper le souffle à découvrir en hiver
La période des fêtes est le meilleur moment pour prendre le large sur ces routes extraordinaires à travers l’Allemagne, la Norvège et l’Écosse.
Embarquez dans les locomotives à vapeur iconiques des Harzer Schmalspurbahnen pour un voyage à travers le temps.
Difficile d’imaginer les marchés de Noël en Europe devenir plus enchanteurs : ils le sont déjà. Et pourtant, les trains parviennent à les rendre encore plus charmants. Le voyage ajoute à la magie de vos déambulations parmi les étals alors que vous traversez des villages de carte postale et des forêts de conifères.
La plupart de ces dix itinéraires sont compris dans le Pass Eurail, mais assurez-vous de prévoir vos trajets bien à l’avance, la période de Noël étant très demandée.
LE GLACIER EXPRESS : LE CHEF D’ŒUVRE HIVERNAL SUISSE
Itinéraire : de Zermatt à Saint-Moritz
Le Glacier Express mérite son titre de train express le plus lent du monde. Il faut compter huit heures pour parcourir 290 kilomètres. Ce n’est pas un problème, tout est soigneusement planifié. Les fenêtres panoramiques vous font découvrir les Alpes suisses comme sur un écran de cinéma. Elles mettent en scène deux cent quatre-vingt-onze ponts, quatre-vingt-onze tunnels et le majestueux viaduc de Landwasser.
Planifiez votre voyage pour arriver à Saint-Moritz juste à temps pour les festivités de Noël. Les chalets de bois du centre-ville proposent des décorations faites à la main, du pain d’épice et de la raclette dans une atmosphère chaleureuse. Si vous avez l’occasion de faire du patin à glace le long du lac, ne la laissez pas passer !
LE RHIN DU ROMANTISME : DE COLOGNE À FRANCFORT
Itinéraire : de Cologne à Mayence à Francfort (via Coblence)
Les visiteurs sont nombreux pour l’ouverture de la foire de Noël de Römerberg, la place centrale de Francfort-sur-le-Main.
Cette route, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, suit le Rhin à travers ce qui est sans doute la région la plus romantique de l’Allemagne médiévale. Le train serpente à travers la gorge du Rhin et laisse dans son sillage des vignobles, des villages aux maisons à colombages et de nombreuses collines sur lesquelles trônent châteaux et forteresses.
La cathédrale de Cologne sert de toile de fond à des marchés plusieurs fois centenaires. Coblence, ville où se rencontrent la Moselle et le Rhin, est le lieu parfait pour profiter d’une boisson chaude. Les marchés de Mayence prennent possession des places de la ville où dominent les senteurs de saucisses et d’amandes grillées. Le marché de Francfort de Römerberg remonte à 1393 et est l’un des plus vieux d’Allemagne.
LES MONTAGNES ALLEMANDES DU HARZ : VOYAGE DANS LE TEMPS À BORD D’UN TRAIN À VAPEUR
Itinéraire : de Wernigerode à Brocken (en passant par certaines routes du Harz)
Des visiteurs se tiennent sur le Brocken après qu’un train des Harzer Schmalspurbahnen GmbH a atteint le sommet.
Pour un soupçon de magie à la Harry Potter, montez à bord des trains à vapeur des Harzer Schmalspurbahnen. Ce voyage vous fera « remonter le temps », assure Bart Giepmans, de Railtripping. La voie ferrée grimpe à travers la forêt dense jusqu’au Brocken, le pic le plus élevé du Nord de l’Allemagne et, selon la légende, un lieu où se réunissent des sorcières depuis bien des années.
Célébrez l’esprit des fêtes au marché de Noël de Wernigerode, qui transforme la place du marché en un lieu hivernal féérique. Les sifflements et les claquements des locomotives à vapeur créent une bande-son inoubliable.
LE BERNINA EXPRESS : DES GLACIERS AUX PALMIERS
Itinéraire : de Coire, en Suisse, à Tirano, en Italie
Le Bernina Express vous fait passer des spectaculaires Alpes suisses à la dolce vita italienne bordée de palmiers, en seulement quatre heures. Il suit l’itinéraire inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO sans besoin de roue dentée ou de chemin de fer à crémaillère. Après avoir atteint le point culminant de la route à Ospizio Bernina, à 2 253 mètres au-dessus du niveau de la mer, le train amorce sa descente vers l’Italie. Cette dernière partie du voyage passe par le superbe viaduc hélicoïdal de Brusio, sur lequel le train décrit une boucle gracieuse.
Ne manquez pas le marché de Coire, la plus vieille ville de Suisse. Son marché de Noël dans la vieille ville élit domicile sur des places médiévales qui ont l’air d’avoir été pensées pour les déambulations d’hiver. Des tisserands vendent des textiles faits main, les ébénistes exposent leur savoir-faire et le décor illuminé à la bougie baigne le tout d’une douce lumière festive.
LA WEST HIGHLAND LINE : L’IMPRESSIONNANT NORD ÉCOSSAIS
Itinéraire : de Glasgow à Mallaig
Le Jacobite, un train à vapeur, que l’on connaît mieux sous le nom de Poudlard Express dans les films Harry Potter, passe sur le viaduc de Glenfinnan, sur la West Higland Line. Des foules de visiteurs se rassemblent pour le voir.
Souvent désignée comme l’une des voies ferrées les plus somptueuses du monde, la West Highland Line est d’une beauté brute et envoûtante. Elle traverse le Rannoch Moor, une étendue marécageuse, avant de se diriger vers le Loch Lomond et de passer par le viaduc de Glenfinnan, déjà spectaculaire avant que le Poudlard Express ne le fasse connaître sur grand écran.
Édimbourg et Glasgow proposent toutes deux des activités de Noël qui méritent d’être vécues. Les marchés d’Édimbourg s’étendent dans les jardins de Princes Street, surplombés par le château. Pendant ce temps, Glasgow dévoilera cette année une promenade éclairée par des illuminations de Noël.
LA RAUMA LINE : LE TRÉSOR CACHÉ DE NORVÈGE
Itinéraire : de Dombås à Åndalsnes
Un autre itinéraire en lice pour le titre de plus belle expérience ferroviaire en Europe est celui qui relie Dombås et Åndalsnes, un corridor compact de 115 kilomètres. Il en a cependant à revendre pour ce qui est des paysages à couper le souffle et mériterait d’être dix fois plus long. La ligne suit le fleuve de la Rauma, serpente à travers un paysage de montagnes déchirées, de cascades figées par l’hiver avant de passer par l’élégante arche de pierre du pont de Kylling.
Aussi loin au nord, les marchés de Noël sont moins spectaculaires et visent à rassembler toute une communauté, comme c’est le cas à Trondheim. Les étals sont pleins à craquer de souvenirs norvégiens : des pulls tricotés à la main, des couteaux à beurre en bois gravé et des lefse qui grésillent sur des grils en fonte utilisés depuis des décennies.
LA LIGNE DE CHEMIN DE FER DE SEMMERING : L’HÉRITAGE AUTRICHIEN
Itinéraire : de Vienne à Graz via le col du Semmering
Les touristes se joignent aux locaux lors du marché de Noël du château de Schönbrunn quelques semaines avant les fêtes, à Vienne, en Autriche.
Construite dans les années 1850, la ligne de chemin de fer de Semmering, la première voie ferrée de montagne, reconnue par l’UNESCO, défile dans les Alpes orientales, véritable prouesse d’ingénierie civile. Sur sa route, le train passe par seize viaducs et quatorze tunnels, serpentant à travers un terrain accidenté auparavant fréquenté par la noblesse autrichienne en quête de « l’air pur des montagnes » dans des hôtels somptueux.
Le départ du train se fait à Vienne, qui accueille certains des marchés de Noël les plus élégants d’Europe, comme celui du château de Schönbrunn et de la Karlsplatz, où vous retrouverez des marchandises uniques faites par des artisans. Le marché de Graz de la Hauptplatz, qui remonte à l’époque de la Renaissance, propose aussi des produits du terroir, comme des boissons ou des dirndls, des robes traditionnelles.
LE SCHWARZWALDBAHN : LA FORÊT NOIRE ENCHANTÉE D’ALLEMAGNE
Itinéraire : de Karlsruhe à Constance (avec une connexion à Heidelberg ou Strasbourg)
Que vous veniez de la charmante ville d’Heidelberg, en Allemagne, ou de Strasbourg, l’une des meilleures villes où célébrer Noël en France, montez à bord du Schwarzwaldbahn en direction du sud, vers Constance. Cette route vous emmènera à travers un paysage qui semble tout droit tiré d’un conte de fées. Des collines aux pentes douces cèdent la place à une forêt sombre, avant que vous ne dépassiez des fermes aux larges toitures et des villages qui paraissent empruntés à des peintures.
Descendez à Gengenbach, où la mairie se transforme en calendrier de l’avent, et où chaque jour du mois de décembre fait s’ouvrir une nouvelle fenêtre.
LA LIGNE DE L’ARLBERG : À LA MANIÈRE DES ALPES
Itinéraire : de Zurich, en Suisse, à Innsbruck, en Autriche
La ligne de l’Arlberg est l’une des voies ferrées de montagne les plus connues d’Europe. Elle serpente à travers les Hautes-Alpes, entre l’Ouest de l’Autriche et le Tyrol. Au départ de Zurich, le paysage qui défile par la fenêtre du train vous fera découvrir des lacs et des contreforts rocheux avant de pénétrer en Autriche et de commencer l’ascension d’un terrain spectaculaire. Les vallées enneigées, les viaducs qui dominent les alentours et le célèbre tunnel d’Arlberg rendent ce voyage merveilleux.
La vieille ville médiévale d’Innsbruck abrite l’un des marchés de Noël à la plus belle atmosphère d’Europe, au cœur des montagnes de la Nordkette. Vous pourrez y déguster des délices traditionnels, comme du speck (du jambon fumé) et des kiachln (des pâtisseries frites). Si vous préférez les pauses sucrées, arrêtez-vous à Bludenz, une ville charmante connue pour sa fabrique de chocolat.
DE MUNICH À SALZBOURG : QUAND LA BAVIÈRE RENCONTRE LES ALPES
Itinéraire : de Munich, en Allemagne, à Salzbourg, en Autriche
En moins de deux heures, ce trajet de ville à ville vous offre un spectacle digne d’un film. Les Alpes surgissent sans prévenir de la campagne vallonnée, une transition des fermes bavaroises aux sommets enneigés des Alpes du Nord.
Les deux villes s’illustrent lors de la saison des marchés. Le Christkindlmark de la Marienplatz de Munich fait partie des plus vieux d’Allemagne, tandis que Salzbourg, lieu de naissance de Mozart, se transforme en une boule à neige baroque brillante sous les yeux de sa forteresse. Là, les artisans façonnent encore leurs décorations à la main, respectant une tradition vieille de plusieurs siècles.
Maggie Downs est journaliste et l’autrice de Braver Than You Think, un récit de ses voyages, ainsi que de 50 Things to Do Before You're Five. Ses travaux ont paru dans le Wall Street Journal, le New York Times, National Geographic, le Washington Post et Palm Springs Life, entre autres. Elle habite le désert californien.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.