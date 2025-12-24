Europe : dix itinéraires en train à couper le souffle à découvrir en hiver

Construite dans les années 1850, la ligne de chemin de fer de Semmering, la première voie ferrée de montagne, reconnue par l’UNESCO, défile dans les Alpes orientales, véritable prouesse d’ingénierie civile. Sur sa route, le train passe par seize viaducs et quatorze tunnels, serpentant à travers un terrain accidenté auparavant fréquenté par la noblesse autrichienne en quête de « l’air pur des montagnes » dans des hôtels somptueux.

Le départ du train se fait à Vienne, qui accueille certains des marchés de Noël les plus élégants d’Europe, comme celui du château de Schönbrunn et de la Karlsplatz, où vous retrouverez des marchandises uniques faites par des artisans. Le marché de Graz de la Hauptplatz, qui remonte à l’époque de la Renaissance, propose aussi des produits du terroir, comme des boissons ou des dirndls, des robes traditionnelles.

LE SCHWARZWALDBAHN : LA FORÊT NOIRE ENCHANTÉE D’ALLEMAGNE

Itinéraire : de Karlsruhe à Constance (avec une connexion à Heidelberg ou Strasbourg)

Que vous veniez de la charmante ville d’Heidelberg, en Allemagne, ou de Strasbourg, l’une des meilleures villes où célébrer Noël en France, montez à bord du Schwarzwaldbahn en direction du sud, vers Constance. Cette route vous emmènera à travers un paysage qui semble tout droit tiré d’un conte de fées. Des collines aux pentes douces cèdent la place à une forêt sombre, avant que vous ne dépassiez des fermes aux larges toitures et des villages qui paraissent empruntés à des peintures.

Descendez à Gengenbach, où la mairie se transforme en calendrier de l’avent, et où chaque jour du mois de décembre fait s’ouvrir une nouvelle fenêtre.

LA LIGNE DE L’ARLBERG : À LA MANIÈRE DES ALPES

Itinéraire : de Zurich, en Suisse, à Innsbruck, en Autriche

La ligne de l’Arlberg est l’une des voies ferrées de montagne les plus connues d’Europe. Elle serpente à travers les Hautes-Alpes, entre l’Ouest de l’Autriche et le Tyrol. Au départ de Zurich, le paysage qui défile par la fenêtre du train vous fera découvrir des lacs et des contreforts rocheux avant de pénétrer en Autriche et de commencer l’ascension d’un terrain spectaculaire. Les vallées enneigées, les viaducs qui dominent les alentours et le célèbre tunnel d’Arlberg rendent ce voyage merveilleux.

La vieille ville médiévale d’Innsbruck abrite l’un des marchés de Noël à la plus belle atmosphère d’Europe, au cœur des montagnes de la Nordkette. Vous pourrez y déguster des délices traditionnels, comme du speck (du jambon fumé) et des kiachln (des pâtisseries frites). Si vous préférez les pauses sucrées, arrêtez-vous à Bludenz, une ville charmante connue pour sa fabrique de chocolat.

DE MUNICH À SALZBOURG : QUAND LA BAVIÈRE RENCONTRE LES ALPES

Itinéraire : de Munich, en Allemagne, à Salzbourg, en Autriche

En moins de deux heures, ce trajet de ville à ville vous offre un spectacle digne d’un film. Les Alpes surgissent sans prévenir de la campagne vallonnée, une transition des fermes bavaroises aux sommets enneigés des Alpes du Nord.