Paris : quels secrets renferment les catacombes ?

L'EMPIRE DE LA MORT

Quelques années plus tard, un drame eut lieu dans la rue de la Lingerie. Un mur de soutien s'écroula à proximité du Cimetière des Innocents, inondant une cave voisine avec les cadavres en décomposition d'un charnier. En effet, le plus grand cimetière de Paris, qui servait de lieu de repos éternel depuis le 10ᵉ siècle, débordait de cadavres.

Les cimetières insalubres et surpeuplés de la ville furent ainsi condamnés et le roi ordonna la construction de nouveaux cimetières en dehors de Paris. Les corps furent exhumés et transférés dans leur nouveau lieu de repos souterrain, inspiré des catacombes romaines. Sous terre, les employés de l'inspecteur général organisèrent les crânes, les tibias et les fémurs en murs bien ordonnés. Des plaques gravées indiquaient le cimetière d'origine et la date de transfert des ossements.