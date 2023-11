Japon : comment le Kabuki et le Nô évoluent avec leur temps

Bien que le Nô et le Kabuki soient tous deux ancrés dans des traditions centenaires, leurs limites sont repoussées par des innovations telles que la réalité étendue (XR), les spectacles immersifs et les adaptations de dessins animés et de mangas populaires.

LA NAISSANCE DU THÉÂTRE JAPONAIS

Pour Julia Yamane, directrice de l'agence Discover Noh in Kyoto, « le Nô est une forme d'art originelle dans laquelle puisent les artises ». On retrouve effectivement les flûtes et les tambours du Nô dans les fêtes japonaises connues comme Gion Matsuri. Le créateur de mode japonais Issey Miyake s'est inspiré du Nô pour introduire des vêtements larges dans sa collection de prêt-à-porter du Printemps 1995. Les fans de James Bond se rappellent peut-être, plus récemment, du personnage de Lyutsifer Safin dans Mourir peut attendre, interprété par Rami Malek, arborant un masque de style Nô.

Le Nô trouve ses origines dans le sangaku, venu de Chine au 8e siècle. Il s'agit d'un ensemble de performances variées comme l'acrobatie, la magie et la musique. Avec le temps, le sangaku a pris la forme de comédies portant le nom de sarugaku. Alors que cet art gagnait en popularité au 14e siècle, Kan’ami Kiyotsugu, secondé de son fils, menait une troupe éminente de sarugaku et a préparé le terrain pour la création du Nô. En prenant au dengaku ses éléments chantés et dansés et au kyōgen ses comédies parlées, une combinaison dichotomique est née : le Nôgaku. Peu après, Kiyotsugu a créé l'école Kanze, l'une des plus anciennes des cinq principales écoles de théâtre Nô.

Les voyageurs peuvent profiter de représentations quotidiennes dans le quartier animé de Ginza de Tokyo, au théâtre Nô de l'école Kanze. Pour les néophytes, les pièces peuvent sembler relativement statiques, tant d'un point de vue du jeu des acteurs que scénographique. Contrairement au Kabuki, elles représentent une esthétique de l'austérité et de l'élégance. Dans les premières représentations de Kabuki, au début du 17e siècle, on retrouvait des instruments du Nô dans leur forme la plus ancienne « combinés avec des danses provocatrices dans lesquelles les acteurs étaient travestis », explique T. Björk. « Les textes Nô [sont également devenus] une source d'inspiration pour les dramaturges [Kabuki]. »

L'ÉVOLUTION DU NÔ ET DU KABUKI