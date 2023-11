Virée macabre dans les "jardins de l’enfer" bouddhistes

Les textes et les œuvres bouddhistes dépeignent traditionnellement la nature cyclique de l’Univers sous les traits d’une roue composée de six mondes. « Si les mondes les plus élevés sont sans aucun doute splendides, ce sont les représentations épouvantables du plus bas royaume de l’enfer, qu’on appelle Naraka, qui ont suscité les œuvres les plus choquantes et les plus fascinantes », explique John Skutlin.

Les premiers textes bouddhistes décrivent le Naraka comme un enfer sombre sur lequel règne Yama, dieu de la mort et de la justice dans le Veda hindou. Autour du 1er siècle avant notre ère, la notion d’enfers multiples au sein du Naraka s’est implantée à la faveur de descriptions toujours plus créatives et effroyables des agonies que réservait chacun d’entre eux. Le Devadatta Sutta, par exemple, décrit un niveau appelé « enfer des excréments », où des bourreaux à la bouche faite d’aiguilles percent des trous dans la moelle des suppliciés.

Les représentations artistiques de l’enfer bouddhiste sont devenues de plus en plus saisissantes au fil des siècles. Au Tibet, Yama est devenu une figure monstrueuse au visage rouge, avec des crocs et une couronne faite de crânes, tandis qu’un rouleau japonais du 13e siècle montre des démons manier marteaux et pinces dans une mer de feu. « Ces portraits crus faisaient à la fois office de spectacle et d’incitation à vivre une vie morale au risque de subir des conséquences abominables », explique John Skutlin.

L’ÉMERGENCE DES JARDINS DE L’ENFER